Lutto improvviso in Campionato: addio all’eroe della Nazionale | Si è spento questa mattina

Per il suo popolo è stato un vero eroe, la morte prematura sconvolge anche il campionato, in Nazionale ha siglato reti pesanti, il messaggio di cordoglio

Aveva solo 43 anni ma si è dovuto arrendere a un tumore al cervello che gli era stato diagnosticato nel 2023, nonostante l’operazione a cui si era sottoposto. La Federazione calcistica del suo Paese ne piange la scomparsa e insieme un intero popolo che ne ha ammirato l’attaccamento alla maglia e il talento.

Dopo essersi messo in mostra tra le fila del Partizan Belgrado, inizia la sua lunga avventura in Spagna, con la prima fortunata esperienza al Maiorca. Ha giocato in molte squadre, con parentesi anche in Grecia all’AEK Atene e in Portogallo al Benfica.

Nel 2010 è passato al Rayo Vallecano, ultima squadra della sua carriera in Liga, prima di trasferirsi al Ratchaburi, società thailandese in cui ha militato nel 2014, e prima di tornare al Sutjeska Niksic, club con cui aveva iniziato a giocare nelle giovanili nel 1996.

In Nazionale ha disputato 21 partite segnando 6 gol, tra cui una contro l’Inghilterra che è valso uno storico pareggio nel 2011 e che ha consentito al piccolo Paese dell’Est Europa di acciuffare i playoff per partecipare all’Europeo nel 2012, per poi essere eliminato nel doppio confronto contro la Repubblica Ceca. Ancora, nel 2004, era arrivato secondo all’Europeo Under 21, perdendo in finale contro l’Italia.

In tanti ne piangono la scomparsa, ha lasciato ricordi indelebili in molti club

Il calcio spagnolo e tutto il Montenegro piange la prematura morte di Andrija Delibasic. Tanti i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti, da parte di ex compagni di squadra ma anche tramite comunicati ufficiali pubblicati sui canali social e i siti di club in cui ha militato.

La sua ultima apparizione pubblica risale al maggio 2024, durante le celebrazioni del centenario del Rayo Vallecano, dove ha ricevuto una calorosa accoglienza dai tifosi.

Il bomber che ha fatto la storia della sua piccola Nazionale

Delibasic ha siglato due reti storiche. Nel 2009 un suo goal ha permesso al Montenegro di vincere la prima partita ufficiale della sua storia, contro la Georgia.

Inoltre, il centravanti ha messo a segno la prima rete della storia del Partizan in Champions League, un merito che ha reso ancora più triste la notizia della sua dipartita.