La Nazionale è sotto choc: muore giovanissimo, è caduto dal quarto piano | Compagni di squadra inconsolabili

La Nazionale è sconvolta a poche ore dal ritorno in campo, una giovane leggenda è caduto dal balcone della sua abitazione, è morto sul colpo

Nelle prossime ore le Nazionali torneranno in campo. Ultima sosta stagionale per i massimi campionati per dare spazio ai match di Nations League e delle qualificazioni per i Mondiali del prossimo anno. Test importanti dal punto di vista del risultato ma anche per fornire indicazioni utili ai vari commissari tecnici per decidere su chi puntare in vista del trofeo che si disputerà in tre Paesi, Canada, Messico e Stati Uniti.

L’Italia si appresta ad affrontare la Germania in una doppia sfida che riporta alla mente ricordi indelebili per tutto il popolo azzurro, con vittorie esaltanti. Un’altra gara di cartello è quella che vedrà di fronte Argentina e Brasile, con l’albiceleste favorita rispetto ai verdeoro.

C’è un’altra Nazionale che sta vivendo un periodo di ricostruzione, dopo un deludente Europeo, quello che si è tenuto la scorsa estate proprio in terra tedesca, nonostante avesse in rosa giocatori di indiscusso valore e affermati a livello internazionale.

La forza del gruppo e l’alchimia che si crea all’interno dello spogliatoio fa spesso la differenza e incide sul percorso in un torneo breve come quello di un Mondiale o di un Europeo.

Il debutto in Nazionale e una carriera a lungo legata al club della Capitale

Ha avuto l’onore di indossare la maglia della propria Nazionale nel 2008, con una presenza che è stata per lui un motivo di estremo orgoglio, soprattutto dato che non ha mai fatto il salto a livello di club, cimentandosi in un campionato prestigioso.

Una volta terminata la sua carriera era poi entrato nello staff tecnico della Serbia, dopo un periodo come allenatore dei portieri nel suo Partizan Belgrado.

Trovato morto la leggenda dei bianconeri, si ipotizza il suicidio

Radisa Ilic, ex estremo difensore dei bianconeri della Capitale serba, è morto all’età di 47 anni, dopo essere caduto dal quarto piano dell’abitazione in cui viveva con la madre. I media locali ipotizzano un suicidio, dato che stava vivendo un periodo di sofferenza.

L’ex calciatore aveva perso qualche anno fa sia il padre sia il fratello e non avrebbe reagito a queste due importanti perdite familiari. I tifosi del Partizan sono rimasti spiazzati da questa notizia.