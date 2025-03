“Devi vendere, vattene”, alla fine lo ha fatto davvero | In estate la cessione è assicurata, Milan finalmente libero

La prossima finestra di mercato potrebbe essere il momento giusto per un’altra sentenza: il giocatore è vicino alla cessione definitiva.

La stagione del Milan di quest’anno è tra le peggiori dell’ultimo decennio, ancora lontana dalla clamorosa del ’96/’97 – dove i rossoneri finirono undicesimi – ma comunque estremamente negativa.

Anche quest’anno, come all’epoca, il Milan rischia di non qualificarsi per la Champions League e di doversi accontentare della Conference, imbarcando tutte le conseguenze del caso.

Sono queste le basi su cui costruire il finale di campionato e, soprattutto, la prossima stagione. Responsabilità nelle mani della dirigenza e di Ibrahimovic, pronto a prendere una decisione drastica e mandare via un giocatore importante già nella prossima finestra di mercato.

Andrà via in estate?

Non c’è alcun dubbio che gran parte delle mancanze dei rossoneri derivino da un mercato estivo – quello chiuso lo scorso settembre – che non ha rispettato a pieno i criteri necessari per poter tornare grandi. L’errore maggiore sembra essere stato quello di puntare molto sulle caratteristiche di Emerson Royal, apparso più volte in difficoltà durante tutto l’arco della stagione.

La decisione di prendere a gennaio Walker conferma ciò che abbiamo detto, oltre a delineare la probabile strategia societaria da qui alla prossima finestra di calciomercato: cedere il terzino brasiliano e puntare su qualcun altro. Sembra quasi certo infatti che Royal possa dire addio al Milan già nella prossima estate, dopo appena un anno in maglia rossonera.

Partono le trattative

Doveva essere la soluzione ai problemi degli esterni difensivi del Milan, colmando le mancanze di Calabria. Ma il terzino brasiliano, arrivato a Milano per 15 milioni di euro, ha deluso ampiamente le aspettative e ora Ibrahimovic vorrebbe liberarsene il prima possibile. Già a gennaio sembrava poter lasciare il capoluogo lombardo per volare in Turchia, ma la trattativa è poi saltata, vedendo comunque l’arrivo di Walker.

Ma la prossima estate potrebbe essere decisiva per la cessione definitiva, con il Milan che ha iniziato i colloqui in questo senso guardando soprattutto in Spagna. Ci sarebbe infatti la disponibilità ad aprire una trattativa sia da parte del Betis che del Siviglia, ma il Milan sa bene che non potrà chiedere più di 10 milioni. Ad ogni modo, sembra che il futuro dei Emerson Royal sia lontano da Milano.