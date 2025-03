Sta mangiando una bistecca in campo: calciatore pizzicato dal video | La partita era appena finita

Dopo il triplice fischio finale ha festeggiato la vittoria mangiando una bistecca, ha fatto il giro del web la foto che lo vede addentare la carne

Un modo davvero insolito di festeggiare una vittoria. D’altronde è così abituato a segnare e alla vittoria che ha trovato questa divertente trovata che ha condiviso sui propri social e che ha fatto il giro del web. Eppure la stagione che sta disputando con il Manchester City è la peggiore da quando si è trasferito in Inghilterra.

La squadra allenata da Pep Guardiola chiuderà l’anno senza alzare nemmeno un trofeo e deve blindare la qualificazione alla prossima Champions League, con un’agguerrita lotta per i cinque posti in palio, così come sta capitando nel campionato italiano.

I Citizens hanno avuto un’inaspettata e preoccupante flessione nel periodo autunnale, dopo la rottura del legamento crociato che è capitata a Rodri, che si era appena aggiudicato il Pallone d’Oro, dimostrandosi il miglior regista d’Europa.

E così senza il proprio metronomo, Guardiola ha fatto fatica a macinare gioco, con l’attacco che ha smesso di segnare con regolarità e la retroguardia che si è resa protagonista di errori inediti che hanno portato all’eliminazione prematura in Champions e ad abbandonare in anticipo la corsa per vincere la Premier League.

Dopo la vittoria ha azzannato una fetta di carne

Nonostante la stagione opaca, i numeri di Haaland restano degni di nota con 27 reti messe a segno in 35 partite. Il bomber norvegese si è fatto ritrarre mentre addenta una bistecca, dopo il netto successo del City contro il Newcastle del mese scorso.

Tre punti fondamentali per conservare la quinta piazza della classifica dalle rivali. Gli uomini di Guardiola sono in salute e possono chiudere in crescita il campionato e dire la loro nella prima edizione del Mondiale per club che si svolgerà tra giugno e luglio in America.

Un City che si prepara a un nuovo ciclo, Guardiola ai saluti

Dopo questo nuovo torneo, Guardiola potrebbe dire addio, con un ciclo che sembra essere giunto al termine e che ha portato alla conquista di uno storico Triplete due anni fa, in una finale di Champions combattuta e in cui è stata battuta l’Inter di Inzaghi.

In quell’occasione Haaland non riuscì a incidere, chiuso e marcato in modo impeccabile da Acerbi, ma sono molte le difese che sono state vittime della sua letale capacità di timbrare il cartellino e dominare in area di rigore.