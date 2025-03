Santi Gimenez non ci serve più: comprato il nuovo numero 9 | Il Milan ha abbandonato il messicano

Calciomercato Milan, Gimenez già bocciato? I rossoneri sono sulle tracce di un nuovo numero 9 per la prossima stagione

Un inizio devastante quello di Santiago Gimenez nella sua prima esperienza in Italia. Il bigliettino da visita del messicano lasciava presagire ad ottime cose. I tifosi rossoneri iniziavano già a sognare: nelle prime uscite 3 gol e 2 assist.

Poi qualcosa si è rotto. L’ex Feyenoord fatica a trovare la via della rete. Impossibile non notarlo, soprattutto per uno che nella sua giovane carriera (solo 23 anni) ha segnato già moltissimi gol.

Il Milan, però, crede moltissimo in lui. Soprattutto perché a gennaio sono stati spesi ben 35 milioni di euro per averlo dal club olandese. Per la prossima stagione si cercherà di puntare ancora su di lui, ma non sarà il solo.

Ed il motivo è fin troppo intuibile: la dirigenza di via Aldo Rossi sarà alla ricerca di un altro numero 9. Magari che possa farlo rifiatare nel caso in cui dovesse giocare sempre o viceversa. La lista di Ibrahimovic e Furlani, in questo senso, è molto lunga.

Calciomercato Milan, Gimenez non basta: assalto al nuovo numero 9

Impossibile, a questo punto, pensare ad una cessione in estate per il classe 2001. Come riportato in precedenza il Milan crede moltissimo nelle sue qualità e spera che, alla ripresa del campionato, con i suoi gol possa risollevare un ambiente con il morale comunque a terra. Chi, invece, potrebbe svuotare l’armadietto e fare le valigie è Francesco Camarda. Il giovane vuole giocare (come giusto che sia) ed avere il suo spazio per dimostrare a tutti di poter essere all’altezza della situazione.

Piace moltissimo al Monza che, o in Serie A o retrocessione in B, vuole puntare su di lui per il prossimo anno. Una cessione per il giovane sì, ma solamente in prestito visto che il Milan non ha alcuna intenzione di liberarsene. In attesa di capire chi sarà il nuovo ds rossonero (Tare favorito su Paratici ma non sono esclusi colpi di scena) tra i profili che si seguono come nuovo centravanti per la prossima stagione piace quello di Nikola Krstovic. Il montenegrino ha già raggiunto la doppia cifra e, mai come quest’anno, si è consacrato con il Lecce.

Calciomercato Milan, sarà rivoluzione in attacco: tutti gli affari in estate

Ritornando alla questione cessioni da valutare anche il futuro di Tammy Abraham che sembra essere molto più vicino ad un ritorno nella Capitale per fine prestito. Soprattutto per via del suo altissimo ingaggio (5 milioni di euro a stagione) ritenuto eccessivo dalla dirigenza di via Aldo Rossi.

Tra i profili che piacciono, però, non spicca solamente il nome di Krstovic ma di un altro attaccante che bene sta facendo in questa stagione. Si tratta di Lorenzo Lucca, attualmente impegnato con la Nazionale azzurra, che piace anche a Napoli ed Inter. La valutazione di entrambi i calciatori si aggira attorno ai 25 milioni di euro.