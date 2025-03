Addio alla Champions League per le italiane: sentenza arrivata poco fa | Persi tutti i punti del ranking

Addio alla Champions League, non arrivano affatto buone notizie per le squadre italiane: sentenza arrivata poco fa

In questa stagione l’unica squadra italiana rimasta in Champions League, a rappresentare appunto il nostro Paese, è l’Inter. I nerazzurri di mister Inzaghi hanno staccato, senza molte difficoltà, il pass per i quarti di finale della massima competizione europea.

Anche se l’avversario non sarà dei più semplici visto che affronteranno i favoriti del Bayern Monaco. Niente da fare, invece, per le altre italiane come Milan, Atalanta e Juventus che hanno salutato il torneo ai playoff (il Bologna nel maxi girone).

A prescindere da come stanno andando le cose in questa stagione, però, non arrivano affatto buone notizie per le italiane in vista della prossima edizione della Champions League. La sentenza, infatti, è arrivata pochissimo tempo fa.

Tutti i punti del ranking sono andati persi. A questo punto diventa sempre più complicato, se non impossibile, riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato mesi fa.

Champions League, pessime notizie per le italiane: addio ai punti del ranking

Mai come in questa stagione si sono viste ben cinque squadre italiane partecipare alla Champions League. Ripetersi per la prossima? Diventa una impresa (quasi) impossibile. Dopo il ritorno degli ottavi di finale di Europa League è stato aggiornato il ranking UEFA. Non arrivano buone notizie per l’Italia che è sempre più distante. A sorridere, infatti, è l’Inghilterra che è sempre più convinta di agguantare il primo posto. Anche la Spagna che è distante circa 2 punti. Una situazione che si è andata a complicare per la precoce eliminazione delle tre squadre italiane nel corso dei playoff della Champions.

A peggiorare la situazione anche l’uscita dall’Europa League della Roma. Impresa quasi impossibile, anche se una piccola speranza c’è. Ovvero? Sperare che Inter, Lazio e Fiorentina vadano fino in fondo rispettivamente in: Champions, Europa e Conference League. Impossibile fare la corsa sull’Inghilterra, ma sulla Spagna sì visto che vede ancora in corsa 4 delle 7 squadre qualificate ai tornei di quest’anno. Tra Spagna ed Italia, però, i primi sono leggermente favoriti grazie a Barcellona e Real Madrid.

Champions League, impresa (quasi) impossibile: l’Italia non molla la presa

Come funzionano i risultati del ranking Uefa? Ogni vittoria vengono assegnati 2 punti. Per il pareggio 1 ed un bonus punti per il passaggio del turno. Nella classifica assoluta l’Italia ha un buon margine sulla Spagna. In ottica Champions League 2025-2026, però, il discorso è diverso. Soprattutto per le squadre che non sono tra le prime quattro in Serie A: Juventus, Lazio, Bologna, Roma, Fiorentina e Milan.

Soltanto una di queste sei potrà partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea. A meno che i club spagnoli non escano ai quarti di finale. Solo in quel caso i club italiani possono continuare a sperare in un passo falso ed, allo stesso tempo, incrociare le dita.