La Nazionale è già qualificata ai Mondiali: azzurri entrati diritto | Le qualificazioni non servono più

Obiettivo raggiunto per la Nazionale, gli azzurri sono la prima squadra a qualificarsi ai Mondiali: altro che qualificazioni

Nonostante manchino ancora 15 mesi alla prossima edizione della Coppa del Mondo 2026 (che si disputerà in 3 paesi come USA, Canada e Messico) c’è già la prima Nazionale qualificata.

Le qualificazioni, a questo punto, non servono più visto che i giochi sono già fatti. Gli Azzurri, infatti, entrano di diritto come la prima squadra, sulle 48 partecipanti, a prendere parte alla prossima competizione.

Un edizione a dir poco da record visto che, appunto, si passerà dalle 32 squadre a ben 48. Un progetto fortemente voluto ed, allo stesso tempo, realizzato dal numero uno della FIFA, Gianni Infantino.

Un evento storico e rivoluzionario per il mondo del calcio. Intanto la squadra festeggia l’obiettivo raggiunto, con molto anticipo rispetto alle altre nazionali che, invece, dovranno continuare a sudare e staccare il pass attraverso le qualificazioni.

Mondiali 2026, c’è già la prima nazionale qualificata: staccato il biglietto

Per l’ottava volta consecutiva il Giappone parteciperà ad una edizione della Coppa del Mondo. Una qualificazione ottenuta, ovviamente, sul campo per i ragazzi del ct Hajime Moriyasu. I nipponici hanno avuto la meglio sul Bahrain per 2-0 e sono saliti a quota 19 punti in classifica. Una vittoria che ha consentito, appunto, agli asiatici di conquistare aritmeticamente la qualificazione. A decidere l’incontro l’ex conoscenza del calcio italiano (seppur per una sola stagione) Kamada e Kubo.

I ‘Blue Samurai’ sapevano benissimo di avere il primo match-point nella gara contro il Bahrain. Un percorso impressionante per il Giappone che, in 7 partite, ha conquistato 6 vittorie ed 1 pareggio. A giocarsi il secondo posto (qualificazione diretta) saranno Australia ed Arabia Saudita. A questo punto il Giappone si unisce ad USA, Canada e Messico che sono qualificate d’ufficio visto che sono i paesi organizzatori della Coppa del Mondo.

Coppa del Mondo 2026, c’è già la prima nazionale qualificata: le (possibili) prossime

Il Giappone, però, potrebbe essere in buona compagnia in questo periodo visto che anche altre nazionali possono conquistare la qualificazione in maniera aritmetica. Tra queste, appunto, i campioni del mondo dell’Argentina. Così come l’Iran, l’Uzbekistan e la Corea del Sud. Questi ultimi hanno pareggiato 1-1 con l’Oman e dovranno aspettare il prossimo match per essere certi di staccare il biglietto.

Per l’Italia, invece, le qualificazioni Mondiali 2026 inizieranno nel mese di giugno o settembre. Il tutto dipenderà dal match di ritorno di Nations League contro la Germania. La partita di andata, in quel di ‘San Siro’, non ha fatto sorriso a Spalletti e company che a Dortmund dovranno necessariamente vincere per tanti motivi. In primis per qualificarsi per la “Final Four” della competizione Uefa e, di conseguenza, giocare direttamente dopo l’estate per le qualificazioni.