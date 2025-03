L’arbitro della Nazionale si è venduto la partita: lo sapeva anche la federazione | Radiato immediatamente

Si è venduto la partita, arbitro della Nazionale nei guai, ma anche la Federazione ne era a conoscenza: scatta la radiazione

Purtroppo non si tratta affatto della prima volta che, nel mondo del calcio, si leggono notizie di persone che truccano le partite per intascarsi soldi facili. Ovviamente, tutto questo, oltre a non essere legale e non consentito, tende a macchiare uno straordinario sport.

A prescindere da tutto questo, però, quello che fa molto più rumore è che dietro a tutto questo c’è un arbitro. Già, proprio il fischietto che si vendeva le partite. Il tutto mentre la Federazione ne era perfettamente a conoscenza.

Un direttore di gara anche abbastanza famoso visto che, in passato (nemmeno così lontano), ha arbitrato anche la Nazionale di Spalletti. Una vicenda che, oltre a fare molto rumore, ha inevitabilmente destato dispiacere e delusione.

Un bruttissimo episodio che, inevitabilmente, macchia ancora di più la sua figura da arbitro. Dopo che la voce iniziava a diffondersi il direttore di gara non ha potuto fare altro che confessare l’accaduto. La punizione non si è fatta attendere.

Si è venduto la partita, guai per l’arbitro della Nazionale: scatta la squalifica

Il primo match del campionato Europeo, dello scorso anno, tra Italia ed Albania venne arbitrato da Felix Zwayer. Il tedesco, però, fece parlare molto di sé per un episodio verificatosi nel 2004. Oltre venti anni fa, quindi, era un assistente e prese parte ad una combine. Un passato che, nonostante sia passato molto tempo, lo ha macchiato e non poco. Non fu l’unico visto che, ad essere coinvolto, anche il suo collega Robert Hoyzer. Cosa successe? I due arbitrarono una partite del 2004 ed accettarono 300 euro per favorire il Wuppertal SV.

Nel gennaio successivo, insieme ad altri colleghi, Zwayer decise di vuotare il sacco e di raccontare tutta la verità alla DFB e del suo coinvolgimento. Una confessione che, ovviamente, gli costò molto caro visto che venne squalificato sei mesi. Una sanzione che, in un primo momento, non venne resa pubblica dalla Federazione. A rivelare il tutto ci pensò un giornalista della “Die Zeit” diversi anni dopo rivelando tutto quello che successe.

Combinò una partita, arbitro squalificato: il suo passato lo ha macchiato per sempre

Nel 2009, invece, arrivò la promozione in Bundesliga. Tre anni più tardi venne nominato arbitro internazionale. Nella stagione 2022/23 diresse la finale di Nations League tra Spagna e Croazia.

Zwayer, nel corso della sua carriera, ha arbitrato l’Italia in tre occasioni. Un bilancio positivo se si pensa che gli Azzurri hanno ottenuto due vittorie ed un pareggio.