Mi vogliono Juve e Milan, ma scelgo l’INTER: arriva l’amico di Cassano | Trattativa rivelata in diretta

Juventus e Milan fortemente interessate, ma alla fine a spuntarla è l’Inter: trattativa in diretta, arriva l’amico di Cassano

Tra i due litiganti il terzo gode. Così recita uno storico proverbio italiano. Mai frase è più adatta, in questo contesto, ad uno sportivo che ha rivelato una clamorosa indiscrezione di calciomercato.

Un calciatore, appunto, molto ambito nel panorama calcistico. In particolar modo quello italiano visto che, sulle sue tracce, si erano fiondati due importanti top club: Juventus e Milan.

Squadre che, appunto, avrebbero fatto carte false pur di averlo. Alla fine, però, a spuntarla è stata un’altra squadra: ovvero i campioni d’Italia dell’Inter. A “raccomandarlo” per lui è un’altra vecchia conoscenza della Serie A come Antonio Cassano.

Come riportato in precedenza il tutto è stato rivelato in diretta ed ha lasciato spiazzati gli spettatori. Ne ha parlato nel corso di un suo intervento a “Radio TV Serie A” su RDS.

Juventus o Milan? Scelgo l’Inter: clamorosa rivelazione di mercato in diretta

Un passato calcistico non particolarmente fortunato per Nicola Ventola che, sicuramente, avrebbe potuto fare molto di più. Non per le sue capacità che erano elevate, ma per il semplice motivo che nel corso della sua carriera calcistica ha affrontato molti duri ostacoli. Ovvero i tantissimi infortuni che lo hanno pesantemente condizionato e costringerlo ad appendere le scarpette al chiodo a soli 33 anni. Basti pensare che ha subito ben 10 operazioni alle ginocchia. Se non è un record poco ci manca. Cresciuto calcisticamente nel Bari viene notato dagli osservatori dell’Inter che, nel ’98, lo portano a Milano.

Nonostante in quell’anno ci siano attaccanti formidabili in nerazzurro (uno tra questi Ronaldo) riesce a ritagliarsi il suo piccolo spazio. Bologna, Atalanta, Siena, Crystal Palace, Torino e Novara gli altri team in cui ha militato. Anche se, come riportato in precedenza, la sua carriera è stata costellata da infortuni che non gli hanno consentito di scendere in campo con una certa continuità. Nel suo intervento a “Radio TV Serie A” ha rivelato un clamoroso retroscena ed, allo stesso tempo, aneddoto di mercato. Lo volevano Juventus e Milan, ma alla fine scelse di andare proprio all’Inter per spiccare il volo.

“Ero difficile da marcare”, poi gli infortuni lo hanno pesantemente condizionato

Queste sono alcune delle dichiarazioni del classe ’78: “La chiamata dell’Inter se me l’aspettavo? Sì e no. Qualcosa di magico intorno a me c’era. Avevo forza fisica impressionante. Fra i 18 ed i 23 anni ero immarcabile. Quando venivano la Juve o il Milan a Bari mi chiudevano in senso buono in una stanza. Moggi alla Juve e Capello al Milan mi stimavano e mi volevano a tutti i costi“.

Non solo loro visto che, sulle sue tracce, c’era anche la Roma con Totti che lo chiamava tutti i giorni nel convincerlo a vestire la maglia giallorossa: “Disse che ero il calciatore perfetto per lui: lui aveva le giocate, io la velocità. L’Inter? Avevano preso Baggio, sapevo che avrebbero preso Pirlo, vedevo l’Inter come la squadra del futuro, ma non è stato così. Mi voleva anche Vialli al Chelsea, pensai ad uno scherzo“.