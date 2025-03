Riecco Antonio Candreva, fascia di capitano nella big | Lo ha convinto l’amico allenatore

Antonio Candreva è pronto per tornare protagonista in campo, gli hanno offerto la fascia da capitano, a convincerlo è un allenatore che stima molto

Antonio Candreva è stato tra gli esterni italiani più talentuosi dell’ultimo ventennio, capace di superare quota 500 presenze in serie A e facendosi notare per la sua capacità di fornire assist al bacio per i compagni e rendersi pericoloso con le conclusioni dalla distanza, mettendo a segno delle reti di pregevole fattura.

Ha vestito alcune delle maglie più prestigiose d’Italia, dalla Juventus all’Inter, riuscendo sempre a ritagliarsi uno spazio, grazie anche all’impegno profuso in allenamento e il sacrificio che mostrava anche in fase di non possesso.

L’ultimo club in cui ha militato è stato la Salernitana, in cui è diventato il leader dello spogliatoio, spingendo con le sue prestazioni a una salvezza che pareva insperata, per poi salutare la A l’anno successivo, con il record negativo di punti.

Candreva ha svelato di essersi offerto alla Lazio, dato il desiderio di chiudere nella Capitale la propria carriera, una proposta che la dirigenza ha rifiutato, visto il nuovo corso con Marco Baroni e una rosa parecchio ringiovanita.

Candreva spiazza il mondo del calcio con un annuncio a sorpresa

E così l’ex biancoceleste ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio giocato con un messaggio pubblicato sui social: “Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto!“.

Nel suo futuro vorrebbe prendere il tesserino da allenatore, partendo anche da un settore giovanile per cercare poi di dimostrare il proprio valore anche in panchina.

Candreva di nuovo in campo grazie al mister amico

Nel frattempo potrebbe presto debuttare in Kings League, il torneo di calcio a 7 più celebre e seguito al mondo. Nell’edizione italiana è in corso una trattativa per convincerlo a entrare a fare parte dei Caesar, la squadra degli youtuber Er Faina e Enerix.

Candreva ci sta pensando dato che, stando a quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, potrebbe essere guidato in questa inedita e divertente avventura da un tecnico che apprezza molto come Davide Ballardini. E chi sa che non possa dargli qualche consiglio per la sua, ipotetica, prossima carriera da allenatore.