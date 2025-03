Proposta indecente per il difensore azzurro: il Milan si porta a casa il nuovo Buongiorno | La difesa è sistemata per 10 anni

La difesa del Milan avrà presto un nuovo leader, pronta l’offerta per mettere sotto contratto una delle promesse del calcio italiano

In attesa di scoprire l’esito del campionato in corsa, il Milan inizia a pensare alla prossima stagione. Con le due vittorie consecutive e in rimonta, contro il Lecce e il Como, i rossoneri hanno ridotto la distanza dal quarto posto, adesso staccato sei punti.

Allo stesso tempo, a causa di una classifica molto corta, il Diavolo è al momento fuori dalle competizioni europee, un risultato che rappresenterebbe un totale fallimento e che costringerebbe la società a diverse cessioni.

Con la definizione del nuovo tecnico e direttore sportivo sarà messa in atto una strategia che consentirà di tornare a lottare per lo scudetto e aprire un ciclo che possa rendere soddisfatta una piazza appassionata ed esigente.

Il reparto arretrato ha visto la partenza di due protagonisti del quinquiennio targato Pioli come Kalulu, che si è ambientato nel migliore dei modi a Torino e sarà riscattato dalla Juventus, e Davide Calabria che ha firmato a gennaio per il Bologna, rivale nella corsa alla qualificazione per la Champions League.

Chi può prendere il posto di Tomori al centro della difesa del Milan

Tomori era stato messo sul mercato ma Conceicao lo ha messo al centro del progetto. Il centrale inglese potrebbe essere uno dei pezzi pregiati della rosa da sacrificare, con la richiesta della dirigenza di almeno 30 milioni.

Al suo posto il Milan pensa a uno dei migliori prospetti della serie A come Diego Coppola, protagonista con la maglia dell’Hellas Verona con cui sta centrando un’altra salvezza che ha del miracoloso.

Che tipo di profilo è il possibile primo acquisto estivo del Milan

Il classe 2003 si è distinto per solidità, senso della posizione e abilità nei duelli aerei e sta pensando di ingaggiarlo, dati anche gli ottimi rapporti con la proprietà scaligera, come testimonia la recente operazione che ha portato a Milanello un altro difensore come Terracciano.

Coppola è tra i nomi che potrebbero entrare a fare parte dei convocati per il Mondiale del 2026, data anche la trafila che sta facendo nelle Nazionali minori, fino alle recenti chiamate in Under 21.