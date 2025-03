“Sono gay, ho finto da sempre”: l’arbitro di serie A ha fatto coming out | E’ il primo nella storia

L’arbitro di Serie A decide di vuotare il sacco affermando la propria omosessualità: “Sono gay”, è il primo nella storia

Nel mondo del calcio, con il passare degli anni, diventa sempre più difficile poter esternare le proprie emozioni. Così come diventa quasi impossibile rivelare, a tutti, la propria omosessualità. Non solo per quanto riguarda i calciatori, ma anche per gli arbitri.

Proprio come il fischietto di Serie A che, dopo aver preso coraggio, ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare tutta la verità. Lo ha fatto nel corso di una intervista in cui ha ammesso di essere attratto dagli uomini. Insomma, è gay.

Una notizia che non dovrebbe nemmeno essere presa come tale e che, allo stesso tempo, non dovrebbe nemmeno far discutere più di tanto. Non è così. Soprattutto sui social dove ognuno è libero (purtroppo) di dire la sua.

Anche se, come riportato in precedenza, in questo mondo diventa sempre più difficile accettare e affrontare questo tipo di argomenti. La cosa certa è che è diventato il primo arbitro ad aver fatto coming out.

Serie A, l’arbitro vuota il sacco: “Sono gay”

Non ha retto più la pressione che, giorno dopo giorno, lo condizionava. Fino a quando non ha trovato il coraggio, che gli era mancato in questi anni, per rivelare a tutti la propria omosessualità. Questa la vicenda che vede come protagonista Igor Junior Benevenuto de Oliveira, anni 44, oltre 100 partite dirette nella Serie A brasiliana. E’ diventato il primo arbitro internazionale FIFA ad ammettere di essere gay.

Lo ha ribadito nel corso di una intervista rilasciata al podcast “Globo“. Queste sono alcune delle sue parole: “Sono gay. Sono attratto dagli uomini. Nel calcio sono cresciuto, ma è uno sport che ho odiato profondamente, pieno di machismo e di preconcetti. Sono una persona normale. Voi non siete migliori di me solo perché vi piacciono le donne“.

“Sono gay”, l’arbitro di Serie A fa coming out: è il primo nella storia

Una intervista che ha continuato rivelando: “Il calcio è per uomini. In molti la pensano così. Dall’adolescenza sapevo di essere gay. Io ho trascorso la vita sacrificando me stesso per proteggermi dalla violenza fisica ed emozionale dell’omofobia. Per avere degli amici dovevo far vedere che ero etero. Era una tortura quando familiari ed amici mi portavano allo stadio“.

Nel periodo del Covid, però, il fischietto brasiliano aveva fatto parlare di sé per un bellissimo gesto: ovvero quello di essersi offerto volontario, come infermerie, per aiutare il suo paese che è stato colpito in maniera drammatica.