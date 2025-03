“Ha aggredito la moglie”: Pep Guardiola è sotto choc | Il Manchester City gli strappa il contratto in faccia

Il Manchester City prende dei seri provvedimenti dopo la notizia dell’aggressione nei confronti della moglie, Pep Guardiola stenta a crederci

Il Manchester City sta vivendo la peggiore stagione del ciclo con Pep Guardiola in panchina. In autunno è arrivato una crisi che ha inficiato poi sul rendimento del proseguo dell’annata del club inglese. Non è arrivata la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League e l’avversario nei playoff è stato il Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha dominato la doppia sfida, vincendo sia al Bernabeu che all’Etihad.

In campionato il Liverpool non ha mai avuto dei cali e sta dominando, con dodici punti di vantaggio sull’Arsenal secondo in classifica, a nove giornate dal termine.

Il City si trova al quinto posto, con il Newcastle e il Brighton che si trovano, però, a un solo punto di distanza, con il rischio concreto del sorpasso. Un piazzamento che andrà difeso ad ogni costo, dato che sarà l’ultimo che consentirà di partecipare anche la prossima stagione alla massima competizione europea.

La sensazione è che Guardiola possa salutare i Citizens al termine della prima edizione del Mondiale per club, trofeo con cui potrebbe lasciare un ricordo positivo ai tifosi che ne hanno apprezzato il lavoro svolto durante la sua permanenza, con l’apice raggiunto con il Triplete conquistato due anni fa.

In mezzo al campo del City genio e sregolatezza

L’assenza di Rodri in mezzo al campo, Pallone d’oro in carica, si è fatta sentire e ha portato a un blackout generale nella costruzione del gioco della squadra.

Qualche anno fa, nella stessa posizione del campo, giocava Joey Barton, che è stato accusato di aver aggredito la moglie Georgia nel giugno 2021, spingendola a terra per poi colpirla con calci alla testa.

Ha aggredito la moglie, in corso il processo in tribunale

Dal processo in corso si parla di un gesto che sarebbe avvenuto in seguito a un litigio, dettato anche dallo stato alterato da parte dell’ex giocatore del City, che aveva consumato diverse bottiglie di vino. La moglie ha chiamato la polizia che si è presentata sul posto.

Il caso era stato congelato dopo che Georgia aveva ritrattato le sue accuse ma un ricorso da parte del giudice ha riaperto la questione.

Non si tratta del primo caso giudiziario che deve affrontare Barton, che anche sul terreno di gioco si era reso protagonista di episodi discutibili, dall’aggressione a un tifoso a quella nei confronti di Dabo, ex giocatore della serie A, dopo una lite in allenamento.