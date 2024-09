Inter, la rivale Champions non sbaglia: il City va con super Haaland

I nerazzurri stasera contro il Monza chiuderanno la domenica della quarta giornata di Serie A, ma il pensiero dell’Inter è anche alla Champions League e alla prossima super sfida contro il Manchester City.

Un passo alla volta ovviamente. Importante se non fondamentale centrare la vittoria questa sera contro il Monza per tenersi la vetta del campionato, ma è altrettanto chiaro che il focus degli uomini di Mister Inzaghi sia già rivolto in parte all’incrocio di mercoledì sera contro il Manchester City, nell’esordio nel nuovo format della Champions League.

Inter, l’euro rivale in Champions vince ancora. Il City fa 4 su 4 in Premier: Haaland implacabile e da record

Il calendario ha posto i nerazzurri subito di fronte ad uno dei match più complicati della stagione, con l’Inter che mercoledì 18 settembre affronterà il Manchester City all’Etihad Stadium in una sorta di remake della Finale di Champions del 2023. Un avversario difficilissimo, una delle squadre più forti del mondo e che è già partita alla grandissima in Premier League.

I Citizens di Pep Guardiola sono già in testa da soli in classifica dopo quattro giornate e a punteggio pieno a quota 12 punti. Nella partita di ieri vittoria di misura contro il Brentford per 2-1, con il City che ha operato un discreto turnover lasciando inizialmente in panchina big come Ruben Dias, Rodri, Gvardiol, Bernardo Silva e non facendo entrare nemmeno un altro top come Phil Foden.

Il City vola con Haaland. 9 gol in 4 partite per il bomber norvegese

Inizio shock per il City, che va incredibilmente sotto dopo appena 25 secondi con il gol di Wissa. Gli Sky Blues però non si scompongono e ribaltano la partita in tredici minuti grazie alla doppietta di un implacabile Erling Braut Haaland tra il 19′ e il 32′ autore di un inizio di stagione pazzesco con già 9 reti segnate nelle prime quattro partite di Premier League. Il 9 di Guardiola sarà uno dei tanti pericoli che l’Inter dovrà affrontare, un vero test di fuoco per la retroguardia nerazzurra.