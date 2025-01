Cristiano Ronaldo contro il Var: “Questo è calcio?” | Furioso faccia a faccia con l’arbitro

Cristiano Ronaldo protesta contro la decisione del Var, duro scontro con il direttore di gara dopo che gli è stata annullata una rete

Cristiano Ronaldo non ha intenzione di fermarsi. Nella Saudi Pro League è a quota 14 reti in 16 presenze, due in più dei rivali per il titolo di capocannoniere, Karim Benzema dell’Al Ittihad e Mitrovic dell’Al Hilal. I suoi obiettivi sono molto chiari. Vuole partecipare con il Portogallo al Mondiale del prossimo anno, cercando di conquistare l’unico trofeo che manca nella gigantesca bacheca di una carriera da numero 1.

Dal punto di vista personale, punta ad essere il primo giocatore della storia del calcio ad arrivare a quota 1000 reti in carriera, una corsa che sta disputando insieme al rivale di sempre Lionel Messi.

Le voci su un suo possibile ritorno in Europa sono state smentite, dato che il bomber è concentrato sul proseguo della stagione del suo attuale club, al terzo posto in classifica ma già distante dalle due capoliste.

Stefano Pioli se lo tiene stretto, lieto del carisma che ha all’interno dello spogliatoio e del contributo che sta fornendo in campo in ogni partita, con una voglia di segnare che dovrebbe essere da esempio per i più giovani.

Ronaldo punta ai Mondiali del 2026, vuole vincere il trofeo con il Portogallo

L’impegno in allenamento è costante e rappresenta il vero valore aggiunto che rende CR7 ancora tra i migliori centravanti al mondo, a discapito dell’età, come ha dimostrato nelle recenti gare di Nations League con la maglia del suo Portogallo.

A marzo inizieranno le qualificazioni in vista del Mondiale del 2026 e lui ha intenzione di essere presente e di segnare altre reti pesanti, consapevole di avere l’ultima chance di conquistare la coppa più ambita.

Ronaldo non si pone limiti, protesta con foga nei confronti dell’arbitro, ecco perché

Cristiano Ronaldo che ha segnato un goal nell’ultimo turno di Saudi Pro League, nella vittoria del suo Al Nassr contro l’Al Fateh. Con questa rete è arrivato a quota 921 in carriera.

L’ex Real Madrid e Juventus ha inveito contro l’arbitro quando gli è stato annullato il possibile goal del 4 a 1, gridando: “Questo è calcio, questo è calcio!“. Il suo è un evidente riferimento alla decisione presa dal Var.