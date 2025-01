Stessa scena di Bove, cade a terra durante il match: tennista operato d’urgenza

Il tennista ha avuto un malore, ricoverato e operato d’urgenza, immagini simili a quelle che hanno visto coinvolto Edoardo Bove, ecco le sue condizioni

Per molti appassionati di calcio sono ancora vive nella memoria i drammatici istanti del malore accorso a Edoardo Bove, nei minuti iniziale del match disputatosi all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Inter.

Il centrocampista azzurro si è accasciato a terra privo di sensi, costringendo a un soccorso immediato e alla corsa in ospedale, con la partita che è stata sospesa e che potrebbe essere recuperata il 6 febbraio, nel caso in cui l’Inter non debba affrontare i playoff di Champions League.

Momenti di apprensione e di sgomento per i giocatori presenti sul terreno di gioco, gli staff delle due squadre e i tifosi presenti sugli spalti, costretti a tornare a casa prima del dovuto.

L’ex Roma non potrà più giocare in serie A e la sua carriera potrà ricominciare dall’estero, mentre i toscani hanno messo sotto contratto Folorunsho come suo sostituto nei primi giorni della finestra invernale di calciomercato che sta per volgere al termine.

Un altro malore nel mondo dello sport, stavolta colpisce un tennista

Poche ore fa un altro atleta è crollato all’improvviso a terra, colpito da un malore. L’episodio è avvenuto nel torneo di tennis M15 di Monastir, in Tunisia.

Vittima il giocatore turco 28enne Altug Çelikbilek che, secondo la stampa turca, nel corso di una gara che lo vedeva di fronte a un proprio connazionale, è stato colto da un’emorragia cerebrale.

Le sue attuali condizioni, è stato operato e non è in pericolo di vita

La Federtennis turca ha diramato un comunicato in cui ha informato riguardo alle recenti condizioni del proprio tesserato: “Le condizioni di salute del nostro atleta nazionale Altug Çelikbilek sono attentamente monitorate dalla nostra federazione e dalla nostra ambasciata tunisina, e tutte le misure necessarie viene fornito supporto al nostro atleta e alla sua famiglia. Auguriamo al nostro atleta una pronta guarigione e lo annunciamo rispettosamente al pubblico del Tennis”.

Un intervento chirurgico che è già avvenuto e adesso ci sarà da capire se sarà nelle condizioni di poter tornare in campo e in quanto tempo. L’aspetto più importante, ovviamente, è che le sue condizioni sono migliorate di ora in ora.