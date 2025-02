Vietato bere allo stadio: la regola folle arriva dall’Arabia | Imposta anche al calcio Europeo

I vertici del calcio hanno deciso di vietare le bevande alcoliche allo stadio, una regola mai vista sarà ufficiale in Arabia Saudita

Il calcio in Arabia Saudita sta prendendo sempre più importanza. I club della Saudi Pro League hanno nelle proprie rose top player provenienti dal calcio europeo, non solo al tramonto delle loro carriere ma in rampa di lancio. Convinti da ingaggi faraonici e dalla possibilità di diventare ambasciatori dello sport in un Paese in via di sviluppo e lontano dall’Europa, hanno firmato contratti nelle ultime due sessioni di mercato estivo.

E l’Arabia è stata la location anche delle ultime edizioni della Supercoppa Italiana, una mossa promozionale che ha consentito alle squadre partecipanti di ottenere milioni utili per il bilancio e per le operazioni in entrata.

L’entusiasmo crescente del calcio è lampante e gli stadi sono spesso pieni. Il primo campione a trasferirsi in Arabia è stato Cristiano Ronaldo, seguito poi dai vari Karim Benzema, Marcelo Brozovic, Roberto Firmino, Milinkovic Savic e molti altri.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha lasciato in molti perplessi, un’ufficialità che potrebbe incidere sullo svolgimento della competizione e che ha provocato le prime pesanti critiche da parte dei tifosi.

L’alcol non entrerà più negli stadi, una presa di posizione netta che parte dall’Arabia

L’Arabia Saudita ha fatto sapere che al Mondiale del 2034 vieterà la birra. A confermarlo è l’ambasciatore del Paese nel Regno Unito. Nel 2022 in Qatar non era venduta negli stadi, ma in alcuni hotel selezionati e in altri punti vendita era possibile acquistarla. La legge locale obbliga a non farne uso, con severe pene previste, dal carcere alla deportazione.

Come si legge sul Times, a confermarlo è il principe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud che ha espresso la sua volontà di portare avanti questa iniziativa e di chiedere a chi sarà ospite nel suo Paese di adeguarsi a questa regola.

Una notizia che lascia spazientiti i tifosi, non è da escludere una protesta

Una decisione che farà discutere. Con largo anticipo chi acquisterà i biglietti per le partite del Mondiali potrà venire a conoscenza di questo divieto.

Tra dieci anni il calcio potrebbe avere apportato numerose modifiche sotto tutti i punti di vista e la massima competizione per Nazionali si svolgerà di nuovo d’inverno.