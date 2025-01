Altro che panchina, il dramma per il nerazzurro è fuori dal campo: Inzaghi e lo spogliatoio in lacrime: “Avevo la testa altrove”

Il giocatore dell’Inter non sta vivendo un periodo semplice, il vero problema è però fuori dal campo, la sua confessione in una recente intervista

La vittoria di Lecce certifica il buon momento dell’Inter che riesce a dare continuità di risultati, nonostante il calendario serrato, e resta in scia del Napoli capolista che ha interrotto l’imbattibilità della Juventus nello scorso weekend di campionato. I nerazzurri hanno battuto in scioltezza i salentini in trasferta, chiudendo la pratica a inizio secondo tempo.

Ancora a segno Lautaro Martinez che prosegue il suo ottimo periodo, con una vena realizzativa che fa ben sperare per la seconda parte della stagione, con il suo contributo sotto porta che può risultare molto utile per gli obiettivi della squadra di cui è capitano.

In splendida forma anche Dumfries, che ha timbrato di nuovo il cartellino dopo il goal di settimana scorsa contro l’Empoli e lo ha fatto con una pregevole conclusione all’interno dell’area di rigore, imparabile per Falcone.

Nel weekend di inizio febbraio si svolgerà a San Siro il terzo derby della stagione, con gli uomini di Simone Inzaghi che sono chiamati a vendicare la sconfitta nel girone d’andata e nella finale di Supercoppa Italiana.

L’Inter si prepara al derby di Milano, le ultime sulle mosse di Inzaghi

Torna a disposizione Hakan Calhanoglu che ha recuperato dal problema fisico che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco nelle ultime gare. Al suo posto Inzaghi ha alternato Asllani e Frattesi che si sono fatti trovare pronti e non hanno fatto rimpiangere il regista turco.

Continuano le voci di mercato sul centrocampista azzurro, con la Roma che non ha intenzione di mollare la presa e che tratterà fino al gong della finestra invernale, con la speranza di convincere Beppe Marotta a lasciarlo partire in direzione della Capitale.

Un mese difficile per il nerazzurro ma il vero motivo era all’oscuro di tutti

Frattesi che, intanto, è tornato al goal, che mancava da ottobre ed è intervenuto nel post partita di Lecce a Inter Tv per analizzare la sua prestazione, con una confessione che ha sorpreso tutti.

Queste le sue parole: “È stato un mese un po’ particolare, ma non per le vicende che sapete, perché mia nonna non sta bene. Avevo la testa diciamo un po’ altrove quindi sono contento di essere tornato a far gol e fare una bella partita che dedico a lei“.