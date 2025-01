Clamoroso Sacchi per la panchina: “Mi ha chiamato Marotta” | Follia per giugno

Arrigo Sacchi ha rivelato di essere stato contattato da Beppe Marotta, lo vuole riportare in panchina per giugno, le sue parole

Arrigo Sacchi ha segnato delle pagine indelebili del mondo del calcio alla guida del primo Milan di Berlusconi che ha portato sul tetto d’Europa con una proposta di calcio davvero innovativa per l’epoca, prontata all’attacco e ammirata da tutti.

Il tecnico emiliano è andato a un passo dal trionfo anche ai Mondiali del ’94 con la Nazionale italiana, con il sogno interrotto ai calci di rigore della finale contro il Brasile.

E sono molti gli allenatori moderni che dicono di aver tratto degli spunti dalle idee di Arrigo che continua a seguire il calcio da spettatore.

Sacchi che si è preso di recente il merito di aver convinto una società blasonata di serie A a puntare su un profilo che fino a quel momento non si era mai cimentato alla guida di un top club.

Marotta in persona ha contattato Sacchi, lo vuole prendere come allenatore

Lui è Antonio Conte che Arrigo Sacchi osanna in un intervento ai microfoni di Kisskissnapoli.it: “Conosco Conte, posso dire che è un grande professionista, una persona che da la vita al calcio. È giusto che abbia queste soddisfazioni, è veramente bravo“.

Racconta poi un aneddoto davvero sorprendente: “Avevo capito che avrebbe fatto l’allenatore, infatti lo consigliai alla Juventus. Ricordo quando mi arrivò la chiamata di Marotta e io consigliai di prendere subito Conte come allenatore”. Una scelta che si è rivelata azzeccata visto che i bianconeri sono tornati a vincere dopo sei anni di digiuno.

Un grande professionista che ora punta a un altro scudetto

Conte che ha dichiarato di averlo avuto come punto di riferimento: “È una persona che migliora in continuazione, apprendeva sempre, studiava sempre e mi diceva che in principio guardava i miei allenamenti con estrema attenzione“.

Ma il mister pugliese non è il solo allenatore che Arrigo stima tra quelli che si stanno facendo notare nel campionato italiano: “Conte è un bene per il calcio italiano, ma anche allenatori come Gasperini o Baroni lo sono, ultimamente ho visto anche la Lazio giocare un calcio molto bello. Il Napoli nella passata stagione aveva perso affidabilità, Conte l’ha ridata subito“.