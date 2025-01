La Pulce è nerazzurra, firma in segreto per giugno | Marotta si toglie l’ultimo sfizio della sua carriera

Calciomercato Inter, colpo del presidente Marotta, la ‘Pulce’ è nerazzurra: ultimo sfizio della sua carriera

Nonostante siamo ancora nel bel pieno del calciomercato invernale c’è già chi sta pensando e soffermando su quello estivo. Tra queste spunta proprio l’Inter che guarda al futuro. In particolar modo il presidente Marotta che sta fiutando vari possibili colpi.

L’obiettivo dei nerazzurri è quello di pescare futuri talenti che, con il passare del tempo, possano dire la loro nel panorama calcistico europeo. Questa è l’idea del numero uno nerazzurro che ha già in mente su chi puntare.

Gli occhi cadono in Sudamerica dove l’Inter sta puntando sulla “Pulce”. L’obiettivo è quello di averlo a disposizione per il mese di giugno. L’ultimo sfizio della carriera calcistica di Marotta potrebbe essere proprio il talento sudamericano.

Anche perché se ne sta parlando anche in maniera abbastanza insistente. Tanto è vero che il calciatore potrebbe svolgere le visite mediche e, successivamente, pronto per essere tesserato.

Calciomercato Inter, Marotta si regala l’ultimo colpo: arriva la “Pulce”

L’obiettivo di Marotta è quello di rinforzare la linea mediana nerazzurra. Magari con un prospetto giovane, interessante e che possa dire la sua in campo. Il nome porta a quello di Tomas “Mata” Perez. Classe 2005, ruolo centrocampista centrale, alto 1.82 cm potrebbe diventare uno dei punti di riferimento per la prossima Inter Under 23 (esordio la prossima stagione). Con la “Pulce”, quella vera, ha in comune la città di nascita: Rosario.

Non solo: cresciuto nel Newell’s Old Boys, proprio come ha fatto il campione argentino. Il club argentino vorrebbe tenerlo almeno fino al termine di questa stagione sportiva prima di mandarlo in Europa. Non è da escludere, a questo punto, che l’arrivo in Italia possa essere anticipato di diversi mesi.

Calciomercato Inter, Marotta si regala un colpo sudamericano: le ultime

Il debutto in prima squadra del 19enne è avvenuto lo scorso anno: 23 luglio 2024 nella sfida di campionato contro l’Independiente Rivadavia. Fino a questo momento della stagione ha collezionato 29 presenze mettendo a segno solamente una rete. Anche la Nazionale maggiore lo tiene d’occhio, ma per il momento milita nell’Under 20 Albiceleste.

In quel di Milano, in questi giorni, si trova proprio il presidente della società argentina, Ignacio Astore. Quest’ultimo, nel corso di una intervista, ha rivelato che la trattativa non è ancora del tutto conclusa. Ci sono da sistemare diversi bonus. Un accordo è stato trovato, c’è fiducia nel chiudere la trattativa con l’Inter, ma parlare di affare concluso ce ne vuole.