Allenatore impazzito: prende il giocatore e lo picchia in diretta | Licenziamento immediato

Allenatore impazzito, prende il suo calciatore e lo picchia in diretta: il club non ci pensa su due volte e lo licenzia

Uno di quegli episodi che difficilmente si vedono su un campo di calcio. Non ci riferiamo alle risse tra i calciatori perché quelle, purtroppo, ce ne sono eccome (e non cessano affatto a finire).

Questa volta, però, i protagonisti sono stati il tecnico ed il calciatore. Tra l’altro appartenenti alla stessa squadra. Un episodio che, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete.

Anche perché si nota il momento in cui l’allenatore, oltre a riprendere verbalmente il suo calciatore, compie quel gesto che spiazza tutti: ovvero lo afferra per la maglia e lo picchia in diretta televisiva.

Dinanzi ai calciatori in campo, membri dello staff e pubblico presente che non poteva credere ai loro occhi. Un gesto che la società ha fermamente condannato licenziando, in tronco, il suo allenatore.

Picchia il suo calciatore in diretta, licenziamento immediato per il tecnico

Un episodio che si è verificato nei primi giorni dello scorso novembre, ma che continua ad essere “chiacchierato” sui social. La gara in questione era Triestina-Giana Erminio, conclusasi 0-1 per gli ospiti. Il risultato, però, è passato inevitabilmente in secondo piano visto che a catturare la scena sono stati Josep Clotet e Raimonds Krollis. Quest’ultimo, attaccante dei triestini, ha lasciato i suoi in dieci uomini al minuto 33′ per espulsione. Il tutto non è stato per nulla digerito dall’allenatore che ha reagito in maniera furibonda.

Cosa ha fatto il lettone? Si è fatto espellere per un fallo di reazione ingenuo durante un contrasto di gioco normale (il classico spalla a spalla con l’avversario). Fino a quando Krollis non rifila uno schiaffo alla schiena dell’avversario (Ferri, ndr) che in precedenza lo aveva spinto. Un gesto visto dal direttore di gara Di Loreto, della sez. di Trani, che ha punito il tutto con un inevitabile cartellino rosso. Non è finita qui visto che, subito dopo, è nato un altro spiacevole episodio per il calciatore. Ma questa volta con il suo (ex) allenatore.

Espulso per fallo di reazione, l’allenatore è fuori di sé: da non credere

Un gesto che Clotet non ha per nulla digerito e lo ha fatto capire in tutti i modi. In questo caso, però, nella peggiore maniera possibile. Di sicuro Krollis avrebbe potuto evitare quel tipo di comportamento che ha danneggiato la sua squadra. Stesso discorso vale anche per l’allenatore che, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, blocca il suo calciatore che si stava dirigendo verso il tunnel che porta allo spogliatoio.

L’allenatore lo richiama, ma lui non si gira, fino a quando Clotet non gli va incontro e gli mette le mani addosso. Prima lo prende per la maglia e poi lo strattona dicendogli più di qualcosa in faccia. Una reazione a dir poco inaspettata da parte di tutti. Anche dalla stessa Triestina che, dopo qualche ora, comunica il licenziamento del suo mister.