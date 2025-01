Schiaffo in faccia, arbitro a terra | Il giocatore viene espulso: raditao per due anni

Schiaffo in faccia all’arbitro che cade a terra, il calciatore viene espulso e squalificato dal Giudice per due anni

Un altro bruttissimo episodio di violenza che vedono come vittime, ancora una volta, gli arbitri. Un numero che continua ad aumentare sempre di più. Soprattutto nelle categorie inferiori dove continua a non esserci il rispetto nei confronti di un giudice di gara.

Molto probabilmente, però, non tutti associano il fatto che un arbitro è, proprio come calciatori, allenatori e dirigente, semplicemente un essere umano. Proprio come loro. Senza nessuna differenza né altro.

Il tutto si è verificato nel corso del match di campionato. Era il minuto 85′ quando dalla panchina della squadra di casa il calciatore non ha accettato la decisione dell’arbitro tanto da scagliarsi addosso con una brutale violenza.

Il tutto sotto gli occhi dei calciatori in campo, delle due panchina e delle tantissime persone che erano accorse all’impianto sportivo. Uno shock per il direttore di gara che, senza pensarci su due volte, ha sospeso definitivamente la gara.

Schiaffo all’arbitro, arriva la squalifica per il calciatore: due anni di stop

Ci troviamo in Puglia, precisamente nel campionato di Promozione (girone B), dove era andato in scena il match che ha visto scendere in campo la Virtus Locorotondo e lo Sava Calcio. Gara valida per la 16ma giornata. A pochi minuti dal termine dell’incontro, in seguito ad una rete annullata alla formazione di casa per fuorigioco, il calciatore G.P., dalla panchina, si è scagliato contro l’arbitro. Una forte manata in faccia che lo ha fatto cadere sul terreno di gioco.

Poco prima, però, l’arbitro lo aveva espulso per reiterate proteste ed offese nei suoi confronti. Dopo l’episodio di violenza, molto scosso per l’accaduto, il fischietto pugliese non ci ha pensato su due volte ed ha interrotto in anticipo l’incontro sul punteggio di 0-1 per gli ospiti. Una vicenda che è stata discussa, ovviamente, dal Giudice Sportivo che ha deciso di squalificare il calciatore per due anni.

Aggressione all’arbitro, club coinvolto prende le distanze ed esprime solidarietà

Subito dopo il bruttissimo episodio la squadra di casa ha preso le distanze e condannato il gesto compiuto dal suo tesserato. Non solo: la società ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti del giovane arbitro, inevitabilmente sotto shock per quanto successo. Il giorno dopo l’episodio la Virtus Locorotondo ha comunicato, sui social network, il licenziamento del calciatore per via dell’aggressione.

Pochi giorni dopo è arrivata la decisione del Giudice Sportivo. Per la squadra di casa è stata inflitta la sconfitta a tavolino, con il risultato di 0-3 in favore del Sava Calcio. Non solo lo schiaffo: nel referto scritto dall’arbitro pare che lo stesso sia stato colpito anche da un violento calcio all’altezza degli arti inferiori. Sempre dallo stesso soggetto pericoloso. Atleta che non potrà più scendere in campo fino al 31 dicembre 2006.