“Minacce di morte”: dalla serie A al tribunale | La moglie accusa il calciatore

Una vicenda che, se dovesse avere conferme, sarebbe a dir poco drammatica. Protagonista (assolutamente in negativo) di quanto stiamo per raccontarvi una vecchia conoscenza della Serie A.

A lanciare le clamorose indiscrezioni ci ha pensato direttamente “La Repubblica“. Il noto quotidiano italiano ha riportato quello che l’atleta avrebbe compiuto e rivolto alla sua ex moglie.

La stessa che, adesso, punta il dito contro di lui e lo accuse di aver compiuto stalking nei suoi confronti. Secondo quanto annunciato dal giornale pare che il calciatore avrebbe sia aggredito che minacciato di morte la donna.

Nel frattempo arrivano importanti novità, direttamente dal Tribunale, per quanto riguarda il calciatore. Adesso la parola passa direttamente ai giudici che daranno la propria sentenza in merito a questa assurda e drammatica vicenda.

In Serie A ha militato con la maglia del Benevento. In molti si ricordano di lui, oltre per la promozione dei sanniti nella massima serie, anche per il gol su calcio di punizione realizzato all’Allianz Stadium contro la Juventus. Stiamo parlando di Amato Ciciretti. Questa volta non per una sua giocata o trasferimento in un altro club, ma di una vicenda molto seria che potrebbe vederlo nei guai. Accuse pesanti da parte della sua ex compagna: la stessa che sarebbe stata aggredita e minacciata di morte dal trequartista (attualmente in forza al Latina).

E’ stato chiesto il rinvio a giudizio nei confronti del classe ’93. A chiedere il processo sono stati i giudici di piazzale Clodio. Le accuse sono molto pesanti visto che si parla di lesioni e stalking. Frasi minacciose che le avrebbe rivolto: “Ti taglio la gola” e “Ti sfregio il faccino“. Non solo: secondo quanto emerso dalle ultime ricostruzioni pare che il calciatore avrebbe controllato la donna in tutti i suoi spostamenti con un dispositivo Gps. Troppo per la vittima che ha chiesto ed ottenuto la separazione.

Guai per l’ex Serie A, accusato di stalking e minacce di morte

Chiuso il rapporto, però, la situazione tra i due sarebbe peggiorata. La separazione, avvenuta nell’estate del 2022, è stata vissuta come un incubo per la donna. Tanto è vero che ha avuto difficoltà anche nell’uscire di casa, se non accompagnata dal padre e dagli amici. Non solo contro di lei, Ciciretti avrebbe rivolto minacce di morte anche nei confronti della famiglia dell’ex moglie. Con il passare del tempo, però, la situazione è andata sempre di più a peggiorare.

Il 27 settembre di due anni e mezzo fa il calciatore si sarebbe presentato sotto casa della donna. Dopo averla chiusa dentro l’abitazione l’avrebbe obbligata a mostrargli il telefono. Non solo: l’avrebbe presa anche a schiaffi. Violenze che si sarebbero verificate anche il mese successivo. In strada: non riuscendo a salire nella vettura di lei avrebbe preso a calci lo sportello. “Scendi che ti ammazzo” le avrebbe ripetuto più volte.