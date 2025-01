Finalmente Frattesi: BOMBA dell’agente | Torna dall’Arabia e firma il nuovo contratto

Finalmente Davide Frattesi, importanti aggiornamenti riguardanti il suo rinnovo: pronto a firmare il nuovo contratto

Anche in questa stagione Davide Frattesi non riesce ad imporsi nell’11 titolare nella squadra di mister Inzaghi. Allenatore che però, allo stesso tempo, non riesce a fare a meno di lui. Tanto da inserirlo a partita in corso.

Il centrocampo nerazzurro, quello titolare, non si tocca. Per Frattesi c’è spazio sì, ma solamente nella ripresa oppure nel caso in cui uno dei titolarissimi dovesse dare forfait ad inizio gara. L’ex Sassuolo, però, ha fatto capire (in più di una occasione) di voler essere protagonista.

Ovviamente in campo e dal primo minuto. Cosa che, almeno per il momento, non può fare con la casacca della “Beneamata”. Le richieste di mercato, nei suoi confronti, non mancano affatto. Anzi, mai come in questo gennaio, aumentano le avances nei suoi confronti.

Di questo l’Inter e, soprattutto, il suo agente lo sanno molto bene. Non è da escludere che, dopo essere rientrati dall’Arabia Saudita, il suo futuro potrebbe prendere una piega molto diversa.

Inter, svelato il futuro di Frattesi: le parole del dirigente non lasciano dubbi

Parole che possono significare tutto o forse niente. Fatto sta, però, che si è parlato eccome di calciomercato e, soprattutto, di Davide Frattesi a pochi minuti dall’inizio del Derby vinto dalla Roma contro la Lazio. Le dichiarazioni di Florent Ghisolfi, ds giallorosso, ai microfoni di ‘Dazn’ non hanno lasciato spazio ad ulteriori dubbi.

Il dirigente transalpino ci aveva tenuto a precisare che non avrebbe risposto ad eventuali domande sul calciomercato. Visto che la sua attenzione era concentrata, prevalentemente, sull’imminente sfida dell’Olimpico. Anche se è caduto nella “trappola” della giornalista Diletta Leotta e del commentatore tecnico (ed ex calciatore) Massimo Ambrosini.

Inter, tutto sul futuro di Frattesi: importanti novità in arrivo

Davide Frattesi piace parecchio alla Roma. Le ultime voci, di questi giorni, non lasciano spazio a particolari dubbi. Per il classe ’99 si tratterebbe di un clamoroso ritorno nella squadra giallorossa. Anche se, in prima squadra, non ha mai fatto il suo esordio visto che ha militato fino alla Primavera dei “lupacchiotti”, per poi trasferirsi in quel di Reggio Emilia.

Su di lui ha speso poche parole anche Ghisolfi che, però, ha fatto intendere (anche se si tratta solamente di una ipotesi) che un possibile interessamento per il calciatore c’è eccome. Queste le sue parole: “Non voglio commentare le voci di mercato. Posso dire che Frattesi è un buon giocatore e lui anche è un figlio di Roma“.