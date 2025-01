Chiesa, ritorno a casa assurdo | Prestito secco, il giocatore è in volo per l’Italia

Clamoroso Federico Chiesa, si sta per concretizzare il ritorno a casa: calciatore già in volo per l’Italia

Se non si tratta di un vero e proprio clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Il protagonista di questa sessione di calciomercato invernale non può che essere Federico Chiesa.

L’impatto del figlio d’arte, in Premier League, precisamente con la maglia del Liverpool non è stato assolutamente dei più semplici. Con i “Reds” ha avuto non poche difficoltà. Lo dimostrano chiaramente i dati raccolti: 4 presenze per un solo assist.

Totale di minuti collezionati? Solamente 123′. Decisamente troppo poco per farsi conoscere ed apprezzare. Soprattutto perché, dinanzi a lui, c’è un terzetto offensivo di tutto rispetto che sta dominando in campionato ed in Champions League.

Segno del fatto che per il classe ’97, nel team allenato da Slot, non c’è posto. Nessun problema per l’esterno d’attacco che, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà il club inglese per ritornare in Italia. Soprattutto in una squadra a lui molto cara.

Chiesa, colpo di scena: tutto fatto per il suo ritorno

Se ne sta parlando già da qualche giorno. Nel frattempo iniziano ad arrivare anche le prime conferme di un suo possibile ritorno. Anche se, l’ultimo incontro avvenuto con la sua ex tifoseria, non è stato dei migliori visto che hanno pesantemente criticato la sua decisione di andare via per affrontare una nuova avventura. Questo è il passato visto che Federico Chiesa è sempre più vicino ad un ritorno alla Fiorentina. Squadra viola che, in questo gennaio, si candida ad essere come una delle protagoniste assolute in termini di arrivi.

L’obiettivo del ds Daniele Pradé è riuscire a trovare una valida alternativa a Riccardo Sottil. Il nome del nativo di Genova piace eccome, anche perché non rientra in alcun modo nel progetto tecnico di Slot. Altro che voci, come riportato da più fonti. Commisso, però, è spaventato dal pesante ingaggio del calciatore: ben 7 milioni di euro a stagione. Cifra fuori portata per i gigliati. L’obiettivo, inoltre, è quella di averlo in prestito ma con una piccola parte dello stipendio da pagare.

Chiesa verso il grande ritorno, affare ad un passo: il club ci spera

Come riportato in precedenza, però, c’è da chiarire anche una questione importante: ovvero il rapporto assolutamente da ricucire con la tifoseria. La stessa che non potrà mai dimenticare e digerire il suo addio, soprattutto per andare in una delle rivali di sempre come la Juventus. Anche se il discorso deve spostarsi più calcisticamente, viste che le sue doti non si discutono affatto.

La Fiorentina, in questa stagione, punta a ritornare agli antichi fasti. Proprio come un tempo. Commisso ha idee grandi per i viola. Per non parlare di Pradé sempre più ambizioso. Il nome di Chiesa piace eccome. Possibile che nei prossimi giorni possano esserci delle importanti novità in merito.