“I contratti si possono rompere”: Ancelotti conferma l’arrivo in serie A | Fine dell’avventura a Madrid

Carlo Ancelotti, l’annuncio fa impazzire gli amanti della Serie A: “I contratti si possono anche rompere”

Una stagione che era iniziata nel migliore dei modi, con la vittoria della Supercoppa Europea contro l’Atalanta, poi qualcosa è andato storto. In primis per via dei tanti infortuni che hanno condizionato non poco la rosa del Real Madrid.

Adesso, però, sembra che il peggio sia passato e che le cose stiano andando per il verso giusto. Lo dimostra la vittoria nella finale di Coppa Intercontinentale ai danni dei messicani del Pachuca.

Adesso in Liga il Real Madrid è al secondo posto ad un solo punto dai “cugini” dell’Atletico Madrid. L’aver scavalcato, almeno temporaneamente, il Barcellona in classifica è già un risultato importante per Carlo Ancelotti.

Il tecnico emiliano, nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “Radio Anch’io lo Sport” su Radio Rai, si è soffermato a parlare di vari argomenti. In primis del suo futuro: lontano da Madrid e molto vicino ad un ritorno in Serie A.

Real Madrid, Ancelotti valuta l’addio? La Serie A lo aspetta a braccia aperte

Non si sono fatte attendere le inevitabili domande riguardanti il futuro di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Nonostante il contratto vada in scadenza il 30 giugno del 2026, il rapporto con il club di Florentino Perez potrebbe interrompersi anche prima. A confermarlo proprio lo stesso allenatore. Ed il motivo è fin troppo ovvio: il suo nome piace, moltissimo, alla Roma che lo ha avuto solamente come calciatore e mai come tecnico.

Un accostamento che fa piacere all’emiliano che, anche in passato, si è soffermato su questa possibilità. Anche se, a dire il vero, di concreto non c’è mai stato nulla tra le due parti. La cosa certa è che i giallorossi, a partire dalla nuova stagione, dovranno cercare il sostituto di Claudio Ranieri (dovrebbe rimanere nel club ma con ruolo da dirigente). Per il 1° luglio del nuovo anno il nome che piace alla società capitolina è proprio quello di Carlo Ancelotti. Su questo il classe ’59 ha voluto esprimere il proprio pensiero.

Serie A, Ancelotti fa chiarezza sul suo futuro: “I contratti possono rompersi”

Queste sono alcune delle sue considerazioni su quanto sta vivendo, in questa stagione, sulla panchina dei “Blancos“: “Per me è un onore e un piacere allenare il Real Madrid. Vincere non è mai facile, farlo qui è un po’ più semplice rispetto ad altre parti. In Champions l’obiettivo è arrivare in finale, ma il cammino non è stato semplice. Mancano due partite per qualificarci. Il Liverpool ha fatto un percorso netto, ma a marzo e ad aprile che devi essere pronto per vincere“.

Sul suo futuro, invece, è stato fin troppo chiaro, soprattutto sull’interessamento dei giallorossi: “La Roma? Se ne parla molto, ma io sto molto bene qui. Ranieri è un amico, sta facendo molto bene. Sono molto legato alla Roma ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Non penso al mio futuro. Ho ancora un contratto di 2 anni, ma i contratti si possono rompere o allungare“.