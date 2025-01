ULTIMORA Madrid, il club passa in mano agli sponsor | Addio al presidente: tifosi sconvolti

Colpo di scena in casa A. Madrid, il club passa in mano agli sponsor: niente da fare per il presidente, tifosi sconvolti

Un clamoroso colpo di scena che arriva proprio sul più bello per l’Atletico Madrid. In questa stagione i “Colchoneros” stanno sorprendendo tutti gli addetti ai lavori. La posizione in classifica lo dimostra chiaramente.

I ragazzi allenati da Diego Pablo Simeone si trovano in seconda posizione a pochi punti dalla capolista Real Madrid, ma con una gara ancora da recuperare. Segno del fatto che hanno tutte le possibilità per ambire al titolo al termine della stagione.

Anche se la stessa rischia di essere condizionata da un avvenimento che si è concluso, in maniera positiva, da parte di terzi. Gli stessi che hanno perfezionato ed, allo stesso tempo, comunicato l’ufficialità dell’acquisto del club.

Un accordo importante con un altrettanto sponsor mondiale che, nel giro di pochissimo tempo, è riuscito a trovare un accordo con la squadra spagnola. Una notizia che, inevitabilmente, ha spiazzato i tifosi. Il presidente non ha potuto fare altro che accettare la ricca offerta.

Atletico Madrid, adesso è arrivata anche l’ufficialità: lo sponsor mondiale si assicura il club

Continua, nella migliore maniera possibile, il binomio che vede come protagonisti la Red Bull ed il mondo del calcio. La storica azienda austriaca ha perfezionato l’accordo con l’Atletico Madrid. Non si tratta affatto della prima squadra di calcio che verrà marchiata con il classico simbolo dei “Due Tori”. Prima dei “Colchoneros”, infatti, era stato il turno di: Lipsia, Salisburgo, New York e Bragantino. Un progetto che va avanti nel migliore dei modi.

Lo dimostra chiaramente l’ingaggio da parte di uno degli allenatori più conosciuti ed apprezzati a livello mondiale come Jurgen Klopp. Il manager tedesco è stato assunto per coordinare i tecnici sparsi in tutto il mondo. Il marchio, dopo aver dominato nell’ultimo Mondiale di Formula 1 grazie al pilota Max Verstappen, sbarca in Spagna e lo fa concludendo un affare con uno dei club più importanti e storici della Liga.

Atletico Madrid, trovato l’accordo: il presidente convinto dall’offerta

Nel frattempo sono emersi anche dettagli importanti in merito a questo affare. E’ stato firmato un contratto dalla durata di tre anni per diventare uno dei primi 4 sponsor dell’Atletico Madrid. Da precisare che lo sponsor principale degli spagnoli continuerà comunque a essere Riyahd Air. Ovvero lo sponsor che continua ad erogare una cifra che si avvicina intorno ai 40 milioni di euro a stagione e che dà il nome allo stadio Metropolitan.

Nelle ultime settimane si era parlato addirittura di un possibile interesse della Red Bull nei confronti di una società italiana. Stiamo parlando del Torino di Urbano Cairo, al centro di fortissime polemiche e contestazioni da parte dei tifosi granata.