Giuntoli al posto di Vlahovic prende uno sconosciuto: tifosi in rivolta anche sui social

Calciomercato Juventus, Giuntoli acquista un altro attaccante: prende il posto di Vlahovic, tifosi in rivolta

Tutto il mondo Juventus non può che essere deluso per aver fallito il primo appuntamento stagionale, ovvero quello riguardante la Supercoppa Italiana. La sconfitta in semifinale, contro il Milan, non è stata affatto digerita dai tifosi bianconeri.

Gli stessi che hanno decisamente puntato il dito contro Thiago Motta e tutta la squadra, colpevole di aver avuto un calo di concentrazione nel secondo tempo risultato fatale. Il mister, infatti, è nel mirino delle critiche già da un bel po’ di tempo.

La società, intanto, conferma la fiducia nei confronti del proprio allenatore ma allo stesso tempo si aspetta un cambio di marcia a partire dalla prossima partita di campionato. Nel frattempo anche il club farà il suo compito.

Approfittando del mese di gennaio, con l’apertura del calciomercato invernale, il ds Giuntoli sta cercando un nuovo centravanti che in futuro possa prendere il posto di Dusan Vlahovic. Nel caso in cui il serbo non dovesse rinnovare si pensa ad una sua inevitabile cessione.

Calciomercato Juventus, tifosi in rivolta: Giuntoli pesca l’erede di Vlahovic

Il futuro del centravanti serbo è ancora una incognita. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2026, ma la Juventus non vuole perdere altro tempo e sta tentando in tutti i modi di convincere il calciatore a firmare per il prolungamento del suo contratto. Allo stesso tempo, però, chiede anche un ribassamento del suo attuale ingaggio: 12 milioni di euro (netti) a stagione, considerati decisamente troppi per le casse della “Vecchia Signora”.

Per il momento non sono in programma incontri o altro per la sua permanenza. Ed è per questo motivo che la società sta seriamente pensando di trovare una valida alternativa. Magari più giovane dell’ex Fiorentina (che ha comunque quasi 25 anni). Il nome che piace particolarmente alla dirigenza è quello di Stefanos Tzimas. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il sito ellenico “Sport24“. Classe 2006, il centravanti sta facendo molto parlare di sé in patria. Tanto da essere considerato uno dei giocatori greci del futuro.

Juventus, tutto quello che serve sapere sul nuovo nome per l’attacco

Nativo di Thessaloniki, attualmente milita in Germania tra le fila del Norimberga, anche se il suo cartellino è attualmente di proprietà del PAOK Salonicco. In campionato, in 14 presenze, ha messo a segno 8 reti e fornito 2 assist. Numeri niente male per il 19enne (compiuti il 6 gennaio). E’ già nel giro della Nazionale Under 21 del suo Paese, ma spera di poter arrivare in prima squadra nel minor tempo possibile. Un centravanti che fa dell’altezza la sua forza: 186 centimetri.

Su di lui anche altri top club esteri come il Tottenham ed il Borussia Dortmund. Nella Serie B tedesca sta facendo vedere delle ottime cose, anche grazie ai consigli di un certo Miroslav Klose (tecnico del Norimberga). Il suo valore non è inferiore ai 25 milioni di euro. Difficile che il club tedesco possa riscattarlo al termine della stagione (18 + 2 per il prestito). Tornerà quasi sicuramente alla basa, ma non disferà le valigie: il calciatore punta decisamente in alto.