A Conte va a genio: scambio con il Manchester United | L’attaccante torna a casa

Antonio Conte ha dato l’okay per procedere con lo scambio, il Manchester United ha accontentato le richieste del Napoli, il ritorno della punta

In attesa di concludere il girone d’andata sul difficile campo di Firenze, il Napoli ha l’occasione di portarsi in solitaria in testa alla classifica ma con una partita in più. I partenopei hanno agganciato l’Atalanta nello scorso turno di campionato grazie al sofferto successo casalingo contro il Venezia e in Toscana servirà una prestazione migliore data la qualità maggiore dell’avversario.

Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per definire operazioni di mercato che potrebbero influenzare l’andamento della seconda parte della stagione degli azzurri e gettare le basi per il futuro, con Antonio Conte che guarda già al prossimo anno, quando le competizioni europee renderanno necessaria una rosa più ampia.

Il reparto che sta steccando è quello offensivo. La prima punta, Romelu Lukaku, ha siglato solo sei reti dal suo arrivo in Campania e i compagni di attacco non hanno fatto di meglio. Il gioco fa ancora fatica a decollare ma i risultati premiano la solidità complessiva della squadra.

Come alternativa a Big Rom, Antonio Conte può affidarsi a Giacomo Raspadori che sta chiedendo maggiore spazio e potrebbe andare in prestito altrove, data anche la volontà di non perdere il treno della Nazionale italiana.

Il Napoli e il Manchester United potrebbero definire uno scambio di punte

A giugno tornerà Victor Osimhen, attualmente in Turchia al Galatasaray. Il Napoli ha rinnovato il suo contratto e ha inserito una clausola di rescissione dal valore di 75 milioni di euro. Il club che pare maggiormente disposto a ingaggiarlo è il Manchester United che non ha, però, tutte queste disponibilità economiche.

I Red Devils sono in grave difficoltà, anche dopo l’arrivo di Ruben Amorim in panchina, e vorrebbero puntare sul nigeriano per aumentare il proprio bottino realizzativo. L’ipotesi è quella di imbastire uno scambio che ammortizzi il costo dell’operazione.

Conte ha dato l’okay, l’accordo si può definire in questa finestra di mercato

A Napoli potrebbe trasferirsi Marcus Rashford. Il club inglese è disposto a lasciare partire il prodotto del vivaio già a gennaio, dopo la netta esclusione del tecnico portoghese che lo ha escluso dall’undici iniziale nelle ultime quattro partite e con la volontà di mandarlo a casa.

Dopo aver rifiutato tre offerte milionarie dalla Saudi Pro League, Rashford potrebbe accettare di fare un’esperienza in Italia, nonostante con il Manchester abbia un contratto con scadenza nel 2028. In Inghilterra i tabloid parlano di un Antonio Conte che gradirebbe il suo profilo.