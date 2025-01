Milan, regalo dal Liverpool: prestito gratuito con riscatto | Sbarca a Milano la stella

Calciomercato Milan, regalo in arrivo da Liverpool: il calciatore giunge in prestito con diritto di riscatto a Milano

Un mese di gennaio che potrebbe risultare davvero molto impegnativo per il Milan. Ovviamente per quanto riguarda il calciomercato invernale dove il “Diavolo” potrebbe mettere a segno delle importanti operazioni.

Un vero e proprio affare, a quanto pare, potrebbe arrivare dall’estero. Dalla Premier League e, per essere ancora più precisi, da una delle squadre “rivelazioni” di questo inizio di stagione: vale a dire il Liverpool.

Il tecnico dei “Reds”, Arne Slot, non ha assolutamente fatto rimpiangere l’addio di Jurgen Klopp dopo nove anni alla guida del club inglese. Merito dell’olandese che ha costruito una squadra vincente che sta dettando legge ovunque: sia in campionato che in Champions League.

Nella squadra perfetta dei “Reds”, però, non c’è spazio per un big che vuole avere decisamente più spazio. Lo stesso che potrebbe seriamente fare le valigie per approdare in quel di Milano, ma sponda rossonera.

Calciomercato Milan, che arrivo dal Liverpool: Conceicao può sorridere

Nel corso della sua carriera da allenatore lo ha avuto solamente come avversario. Proprio in Portogallo il tecnico Sergio Conceicao lo ha visto dal vivo e se ne è subito innamorato. Per risolvere i problemi in attacco il team rossonero potrebbe puntare all’acquisto di Darwin Nunez. L’attaccante della nazionale uruguagia, classe ’99, non è considerato il titolare del team inglese. Lo dimostrano le poche apparizioni, soprattutto dal primo minuti, ottenute in questa prima parte di stagione: 23 presenze per un totale di 4 reti e 3 assist.

Insomma, non proprio numeri esaltanti per uno che di mestiere fa appunto il centravanti. Ciò, però, non cancella assolutamente le qualità e la forza fisica dell’ex Benfica. Le stesse che, però, non è riuscito ad esprimere in Premier League. Difficile però, se non impossibile, che l’attaccante possa lasciare il club in questo mese di gennaio. A rivelarlo il sito “fichajes.net“. Molto più probabile che possa farlo in estate. Tra le squadre maggiormente interessate c’è proprio il Milan.

Calciomercato Milan, affare ad un passo col bomber dei “Reds”

Darwin Nunez non riesce ad imporsi in un attacco che vede la presenza di calciatori del calibro di Momo Salah, Luis Diaz e Diogo Jota. I rossoneri, come riportato in precedenza, sono seriamente intenzionati ad affondare il colpo sul nazionale uruguaiano. Possibile che con la maglia del “Diavolo” possa ritornare quello di un tempo (come in Portogallo).

Ovviamente non sarà affatto una operazione semplice visto che il Liverpool non ha alcuna intenzione di regalarlo. Il suo valore di mercato, infatti, si aggira intorno ai 65 milioni di euro. Bisogna fare anche chiarezza con il suo ricco e pesante ingaggio: 140mila sterline a settimana. Decisamente troppi anche per un top club come quello rossonero.