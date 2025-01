Theo Hernandez snobbato dalla società: No ufficiale del club alla firma

Pessime notizie per Theo Hernandez, viene snobbato dalla società: arriva il “no” ufficiale alla firma sul contratto

Non una prima parte di stagione da ricordare per Theo Hernandez. Figuriamoci per il suo Milan che, prima dell’inizio del nuovo anno, ha deciso di cambiare guida: fuori Paulo Fonseca, al suo posto il connazionale Sergio Conceicao.

A prescindere dai risultati, non all’altezza della situazione, che il “Diavolo” sta ottenendo, il nazionale francese sta avendo non poche difficoltà ad imporsi sulla corsia di sinistra.

Dall’Arabia Saudita, dove si trova in questo momento per la Supercoppa Italiana, arrivano altre pessime notizie per il nativo di Marsiglia. Il club si è opposto fermamente e completamente alla firma sul contratto del calciatore.

Insomma, è stato completamente snobbato. Una mossa che, ovviamente, lo ha spiazzato e non poco visto che ci sperava davvero tanto. Non sono da escludere, a questo punto, altri colpi di scena.

Theo Hernandez, arriva la pessima notizia: non se l’aspettava affatto

Nonostante non stia disputando una stagione al top della forma, le richieste di mercato per Theo Hernandez non mancano affatto. Sulle sue tracce c’è da tempo il Bayern Monaco che sta pensando seriamente a lui per rinforzare la fascia sinistra vista l’imminente addio di Alphonso Davies. Il nazionale canadese, a meno di clamorosi colpi di scena, sembra essere promesso sposo al Real Madrid. Proprio i ‘Blancos’, in passato, avevano pensato ad un ritorno del francese nella squadra campione d’Europa.

Adesso, però, sembra che Florentino Perez abbia cambiato completamente idea. Almeno secondo quanto riportato dal sito “Bernabeu Digital“. Il Real, a quanto pare, non avrebbe messo il suo nome nella lista dei desideri per la prossima sessione del calciomercato estivo. Non per uno, nemmeno due, ma addirittura cinque motivi. Il Real, nonostante il rinnovo di Mendy, continua ad avere problemi su quella corsia e vuole “prenotarsi” un importante colpo per luglio. A quanto pare, però, non si tratterà di Hernandez.

Theo Hernandez, il club si oppone: non ci sono più speranze

Davies sembra essere in netto vantaggio rispetto ad Hernandez per un approdo nella capitale spagnola. Il francese, in ogni caso, potrebbe essere uno dei calciatori sacrificabili dai rossoneri per la prossima stagione. Ovviamente nel caso in cui il club di via Aldo Rossi voglia incassare una importante cifra. Il Real Madrid sembrerebbe si sia tirato indietro. Per ben cinque motivi.

Il primo è che il club ritiene che il calciatore abbia avuto già una opportunità quando ha vestito la maglia dei ‘Blancos’, ma che non sia riuscito a sfruttarla appieno. Secondo motivo: il Milan potrebbe anche avere ripensamenti su una sua cessione. Terzo: per quanto riguarda l’età Hernandez ha 27 anni, due in meno del titolare Mendy. Altro fattore che non convince è la sua vita privata ed ultimo le priorità del club vanno in un’altra direzione.