Comprato per 60 milioni, adesso è svincolato “per un cavillo” | Assalto delle big di serie A

Acquistato per 60 milioni di euro, adesso risulta essere “svincolato”: il tutto per un cavillo. Le big di A ci provano

Immaginate di essere stati acquistati, nell’ultima sessione del calciomercato estivo, da uno dei club più importanti che ci sono al mondo per una cifra che si avvicina intorno ai 60 milioni di euro.

Poi successivamente scoprire che non puoi essere schierato in campo per via di un “cavillo” burocratico (tutt’altro che di poco conto) che lo ha condizionato in maniera molto pesante. Sia a lui che allo stesso club.

Non solo: una condizione che riguarda anche un altro suo collega di squadra che, per lo stesso motivo, non è ancora sceso in campo con la sua nuova squadra. E, successivamente, scoprire che adesso siete “svincolati”. Almeno tecnicamente.

Da non credere, vero? Ed invece quello che è successo sta inevitabilmente facendo molto rumore. Ad approfittarne, in questa assurda vicenda, le big di Serie A pronte a presentare una offerta ad uno dei due calciatori.

Acquistato dal top club, ora è svincolato: la Serie A nel suo futuro?

Le vicende che vedono come protagonisti sia Dani Olmo che Pau Victor stanno facendo parlare tutta la Spagna. In particolar modo Barcellona. I due calciatori, almeno tecnicamente, non fanno più parte della rosa blaugrana. A comunicarlo, in maniera ufficiale, ci ha pensato la Liga che ha emanato una nota in cui rivela di aver respinto la mozione del club catalano. Lo stesso Barcellona che, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi visto che stanno cercando di trovare un escamotage per inserire in lista almeno il campione d’Europa.

Il Barcellona, nell’ultimo giorno dell’anno, non ha presentato alcuna opzione alternativa che gli possa consentire di iscrivere un giocatore a partire dal 2 gennaio. Blaugrana che ha eliminato, dal proprio sito, i profili dei due calciatori dalla rosa. Barcellona che, inoltre, aveva avanzato la promessa di vendere palchi VIP dello stadio per ottenere garanzie economiche necessarie per l’iscrizione. Nulla da fare visto che la giustizia ordinaria ha respinto ogni tipo di richiesta del club.

Situazione surreale, due calciatori svincolati: erano arrivati in estate

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Mundo Deportivo” i catalani hanno a disposizione ancora poche ore per apportare ultime modifiche. I tifosi, nel frattempo, tirano un sospiro di sollievo grazie alle parole dell’agente di Dani Olmo, Andy Bara. Quest’ultimo, in una intervista rilasciata a “GiveMeSport” ha precisato: “Dani vuole rimanere al Barcellona. Vuole giocare qui. Nessuna opzione stiamo considerando insieme al mio assistito“.

Allo stesso tempo, però, l’ex Lipsia si sta iniziando a guardare un po’ attorno visto che le richieste di mercato di certo non mancano. In questo caso il Barcellona sarebbe costretto a pagare tutti i soldi dei contratti pluriennali sia di Olmo che di Victor Pau. Senza dimenticare anche la restante parte dei soldi che il club tedesco deve ricevere dalla cessione del calciatore. Possibile che nelle prossime ore possano arrivare novità importanti.