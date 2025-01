“Arabia, mai dire mai”: il nerazzurro apre alla cessione | Tifosi in apprensione

Il nerazzurro non esclude assolutamente l’ipotesi di trasferirsi in Arabia Saudita, tifosi più che preoccupati

Dalla passata stagione si è verificato, in ottica calciomercato, un trasferimento importante di determinati top player in un Paese che di calcio davvero non ha nulla. Ma ha ben altro. Stiamo parlando dell’Arabia Saudita.

Il primo ad aprire le danze è stato Cristiano Ronaldo, poi è stato il turno di diversi altri campioni come: Neymar, Karim Benzema, Ngolo Kanté, Roberto Firmino, Sadio Mané e molti altri ancora.

A quanto pare, però, la voglia di convincere calciatori ad accettare il loro “progetto” sembra non avere una fine. Molti sono ingolositi all’idea di trasferirsi e di giocare in un campionato non proprio avvincente, ma che farà sicuramente contento il loro conto in banca.

Parlando proprio di Arabia Saudita non si è fatta attendere la domanda, da parte dei giornalisti, nei confronti dell’atleta nerazzurro. La sua risposta ha inevitabilmente spiazzato i suoi tifosi che mai avrebbero pensato potesse rivelare ciò.

L’Arabia non è una opzione da scartare, il nerazzurro spiazza i suoi tifosi

Il giorno prima del match valido per la prima semifinale di Supercoppa Italiana, tra Inter ed Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per la “Dea” non solo il mister Gian Piero Gasperini, ma anche il capitano Marten De Roon. L’olandese è il simbolo della squadra nerazzurra per via dei suoi tantissimi anni trascorsi in quel di Bergamo. Tanto da diventare un vero e proprio beniamino dei tifosi. Gli stessi che, però, non avranno di certo gradito le sue considerazioni in merito al futuro.

Un futuro che potrebbe vederlo lontano non solo dall’Atalanta, ma addirittura dalla Serie A. Il classe ’91 ha risposto ad una domanda riguardante un suo amico connazionale ed ex Roma, Wijnaldum. Anche quest’ultimo gioca in Arabia Saudita: “Ci ho parlato. Dice che è contento e che vive bene. Penso che sia un campionato che sta crescendo visto che sono arrivati giocatori importanti di recente“. Di conseguenza non si è fatta attendere la domanda se in futuro si vede proprio nel Paese estero.

Futuro in Arabia, il nerazzurro non chiude le porte: “Mai dire mai”

Se De Roon ha pensato o meno di trasferirsi in Arabia Saudita al termine della stagione? La risposta non si fa attendere: “Non ci ho ancora pensato a venire qui, ma sono molto felice all’Atalanta. Stiamo facendo delle ottime cose. Ho anche rinnovato il contratto. L’Atalanta è casa mia“.

Nel calcio, così come nella vita, la parola d’ordine da utilizzare in questi casi è solamente una: “Mai dire mai“. Proprio come ha rivelato De Roon in conferenza stampa. Poi ci ha tenuto a precisare: “Per il momento non penso di venire qui visto che sono felice dove sono“. Scampato pericolo, almeno per il momento.