Tradimento in spogliatoio: un altro “caso Icardi” alla Pinetina | Tolta subito la fascia di capitano

Scoppia un altro enorme caso nello spogliatoio: la notizia è finita su tutti i giornali, ennesimo tradimento

In una società concentrata al massimo in vista della seconda parte di stagione, cos’è che può creare problemi all’interno di un ambiente di squadra? Una notizia che coinvolge direttamente il Capitano della rosa, facendo rimanere tutti sotto shock.

Non solo i calciatori, l’allenatore e lo staff ma anche e soprattutto i tifosi. Non si sarebbero mai aspettati di leggere un’informazione del genere sui vari social network e su tutte le pagine di giornale, sia sportive che non.

L’aneddoto riguardare un tradimento, non presunto ma dichiarato dalle parti coinvolte. Sono tanti gli episodi similari accaduti nella storia del calcio, e da ognuno di essi si è sempre e solo avuto un unico risultato: la distruzione del collettivo.

Una situazione complicatissima da gestire che ha un’unica soluzione. Uno dei due deve essere ceduto dal club, per evitare che ci siano continue tensioni e si vada a disturbare un ambiente che deve avere il proprio focus indirizzato sugli obiettivi stagionali da raggiungere.

Nuovo risvolto

Parliamo della love story, che è da anni al centro dell’attenzione mediatica, tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Tra i due è stato un continuo tira e molla negli ultimi anni fino ad arrivare alla definitiva separazione in seguito a nuove scoperte.

Come raccontato dal programma argentino LAM condotto da Angel de Brito, l’attaccante del Galatasaray ha provato a riconciliarsi con sua moglie nonostante avesse scoperto pochi mesi prima della relazione di lei con Keita Baldè. Nell’estate del 2024 le ha inviato tanti messaggi dove esprimeva insistentemente la sua volontà di voler tornare insieme ma ha sempre ricevuto un no secco come risposta.

Ennesimo tradimento

A distruggere ogni probabilità di vederli nuovamente insieme è l’ennesimo atto di infedeltà scoperto. Arrivano conferme da Angel Responds nel suo programma streaming secondo cui Wanda Nara ha avuto una relazione con Martin Payero, ex centrocampista del Boca Juniors, che attualmente milita in Serie A, all’Udinese.

I due erano stati già avvistati nel Settembre del 2022 in un locale di Buenos Aires, proprio quando la showgirl argentina attraversava una forte crisi coniugale con Icardi. Tra le tante storie d’amore di cui aveva parlato in una intervista passata durante il periodo di separazione con Mauro, era questa quella che mancava all’appello. Adesso è asserito che tra i due ci siano stati molteplici tradigioni e che dopo tanti anni il loro rapporto non potrà mai più ricucirsi, come testimoniato dalle pratiche di divorzio recentemente firmate.