“A giugno arriva Stefano Pioli”: la panchina nerazzurra è sua | Ritorno in serie A col botto

Un’indiscrezione clamorosa che sconvolgerebbe gli equilibri della Serie A: il ritorno di Pioli sembra cosa imminente.

Potrebbe esserci presto un clamoroso ritorno di Stefano Pioli in Serie A nei prossimi mesi.

L’ipotesi è stata lanciata da un commentatore ed esperto di calcio che vede nel ritorno in Italia del tecnico parmigiano una realtà più che concreta.

L’allenatore dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo potrebbe infatti fare le valigie alla fine di questa stagione e accomodarsi su una panchina della massima competizione italiana.

Stefano Pioli torna in A?

A lanciare la suggestiva ipotesi è stato Riccardo Trevisani, commentatore ed esperto di calcio che è intervenuto a “Fontana di Trevi”, trasmissione di Cronache di Spogliatoio. Secondo Trevisani ci sono delle possibilità concrete che Stefano Pioli possa tornare alla guida di una big della Serie A.

Per Trevisani le dichiarazioni di Gasperini sul rigore sbagliato di Lookman in Champions League non sono state la cosa migliore che abbia fatto il tecnico nell’ultimo periodo. Parole che hanno gettato caos nell’ambiente bergamasco e che potrebbero, alla fine, portare ad una separazione anticipata tra l’allenatore e la società. Questo potrebbe aprire scenari interessanti per il futuro prossimo, soprattutto per quanto riguarda la carriera di Pioli in Italia.

Un’opzione più che concreta

Trevisani si è quindi esposto e ha parlato della possibilità di un addio da parte di Gasperini già alla fine di questa stagione. Con la panchina nerazzurra scoperta ecco che si aprirebbe la strada per l’opzione Pioli alla guida dell’Atalanta.

Per Trevisani, Pioli sarebbe un “allenatore in completa distonia nel modo di vedere il calcio e caratterialmente”. Una soluzione che potrebbe piacere ai tifosi bergamaschi e sicuramente al tecnico parmigiano, il quale vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A sulla panchina di una società sana e dalle grandi ambizioni. L’Atalanta ha dimostrato di avere la forza economica e reputazionale per poter mettere a segno colpi di mercato importanti, anche nel giro di pochi giorni (vedere l’operazione Retegui). Sarà quindi interessante osservare come cambierà il contesto all’interno dell’ambiente bergamasco e se ci saranno effettivamente le possibilità per l’arrivo di Pioli sulla panchina dell’Atalanta.