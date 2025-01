“Ho venduto la villa da 10 milioni”: il divorzio costa caro al portiere | Non ha più un soldo

Il divorzio costa carissimo al portiere, adesso in banca non ha più un euro: ha venduto la villa da 10 milioni

Un inizio d’anno assolutamente da dimenticare per uno dei portieri più famosi in ambito internazionale e nel suo Paese. Anche se, in questa vicenda, il calcio non c’entra assolutamente nulla. Riguarda, più che altro, la sua vita privata ed il rapporto con la moglie.

Anzi, a questo punto, è giusto dire ex moglie. L’estremo difensore non ha potuto fare altro che vendere la sua abitazione, una enorme ed importante villa, dal valore di 10,7 milioni di sterline. A quanto pare i problemi tra i due erano continui fino ad arrivare alla separazione.

Adesso, nel suo presente e futuro, c’è una nuova donna. Molto più giovane della ex compagna. Un matrimonio durato oltre 20 anni ma che si è interrotto nell’ultimo periodo. Fino alla vendita della villa il portiere viveva con i due suoi figli.

Un agente immobiliare della città ha deciso di mettere in vendita la villa del calciatore. Una abitazione di tutto rispetto visto che è composta da: sei camere da letto, altrettanti bagni distribuiti su tre piani, con tanto di ascensore che collega i 633 metri quadrati di superficie abitabile.

Venduta la villa del portiere, poi l’arresto della polizia: il divorzio costa caro

In Italia ha militato per diversi mesi nel Milan. Anche se la sua esperienza in Serie A è tutt’altro che da ricordare. In Inghilterra, invece, le cose sono andate diversamente con l’Arsenal. Tant’è che nel 2004 vinse la Premier League quando all’epoca il club era guidato da Arsene Wenger. Si ritorna a parlare di Jens Lehmann, ex portiere della nazionale tedesca, che si è separato dalla 52enne moglie Conny (di tre anni più grande di lui). Fino alla vendita della villa l’ex calciatore viveva con i due figli Mats (24 anni) e Lieslotta (18).

La villa è situata a Monaco di Baviera. All’interno della stessa è presente anche una piscina coperta, una sauna, sala fitness e molto altro ancora. I due hanno chiuso, ogni tipo di rapporto a settembre, in occasione dell’Oktoberfest: Lehmann è stato paparazzato mentre si “divertiva” con altre ragazze. Secondo quanto annunciato dal quotidiano “Bild” il 55enne è stato anche arrestato dalla polizia per guida in stato di ebrezza, con tanto di consegna della patente.

Guai per l’ex meteora della Serie A, ora non ha più una abitazione

A quanto pare la notizia dell’addio di Lehmann alla sua villa è stata presa con entusiasmo e gioia dai suoi vicini. Gli stessi che non nutrivano affatto simpatia nei suoi confronti.

Un amico molto vicino all’ex calciatore ha rivelato al quotidiano tedesco: “Jens si comporta come se tutto andasse bene all’esterno. Ma entrambi vivono da tempo le loro vite. Non appena tutto sarà sistemato con la casa, divorzieranno“. Adesso, però, non si hanno notizie se abbia trovato o meno un altro appartamento.