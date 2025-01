James Rodriguez, stavolta ci siamo: ecco la nuova squadra | La serie A gli apre le porte

James Rodriguez, questa volta ci siamo per davvero, la Serie A lo aspetta a braccia aperte: il club fa sul serio

Il ritorno in Liga e, di conseguenza, l’avventura al Rayo Vallecano per James Rodriguez è durata pochissimi mesi. Nelle ultime ore, infatti, è stata diffusa la notizia della separazione, avvenuta a livello consensuale, tra il colombiano ed il club spagnolo.

Solamente sette apparizioni, tra campionato e Copa del Rey, con un solo assist all’attivo. Prestazioni tutt’altro che da ricordare per l’ex Real Madrid che, fino a pochi mesi prima, aveva disputato una “Copa America” da sogno (risultando essere il migliore della competizione).

Il calciatore, a distanza di tempo dall’ultima volta, continua a mostrare delle evidenti difficoltà con il calcio europeo. Anche se le porte per lui sono tutt’altro che chiuse. Ed il motivo è fin troppo ovvio: il classe ’91 è finito nel mirino della Serie A.

D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che il nostro Paese calcistico mostri un concreto interesse nei suoi confronti. Adesso però, soprattutto con la notizia della risoluzione del contratto, il calciatore potrebbe essere più vicino ad un approdo in Italia.

James Rodriguez, ora è finita per davvero: è di nuovo libero

Ad annunciare la clamorosa indiscrezione, sulla rottura tra le due parti, ci ha pensato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano. Quest’ultimo, dai suoi canali ufficiali social, ha rivelato che la trattativa per la separazione si concluderà nelle prossime ore, ma è giusto già considerare Rodriguez già un ex calciatore del Rayo. Non una novità visto che il suo (oramai ex) allenatore, Inigo Perez, non lo considerava affatto una primissima scelta nell’11 titolare.

Tra le ipotesi per il calciatore spunta quella di un approdo in Serie A. Tra le squadre che potrebbero seriamente farci un pensierino spunta la Lazio. I biancocelesti, già qualche mese fa, sembravano ad un passo dall’acquistare il calciatore. Alla fine, però, il tutto si risolse con un nulla di fatto. Questa volta, però, le cose potrebbero andare in maniera decisamente diversa. Tra le possibili mete anche quella del Napoli anche se gli azzurri non sembrano intenzionati ad accogliere in rosa un calciatore che ha già abbondantemente superato la trentina.

James Rodriguez, non solo Europa: si valuta un ritorno in Sudamerica

Non solo Europa per il talento colombiano, si ipotizza addirittura un suo possibile ritorno in Sudamerica. Secondo quanto annunciato dal giornalista argentino Juan Salvador Bàrcena pare che il trequartista sia finito nel mirino del Boca Juniors.

Una situazione che il club argentino sta monitorando con estrema attenzione. Mentre in Europa, oltre ai club italiani citati in precedenza, potrebbe prendere in seria considerazione anche una possibile offerta del Valencia che, però, non se la sta affatto passando bene in Liga.