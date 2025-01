Frecciata a Fonseca: “L’ho rivisto” | Colpo basso di Conceicao dopo la vittoria

Sergio Conceicao in panchina - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Esordio positivo per Sergio Conceicao sulla panchina del Milan, frecciatina a Fonseca dopo la vittoria in Supercoppa contro la Juventus

Sergio Conceicao debutta alla grande alla guida del Milan. Vittoria in rimonta nella senifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus grazie a un calcio di rigore messo a segno da Pulisic e da uno sfortunato autogol di Federico Gatti. Il nuovo tecnico dei rossoneri si giocherà il titolo nel derby che vedrà di fronte i cugini dell’Inter, battuti dal predecessore Paulo Fonseca in campionato.

Per il mister portoghese una prima gara che dà fiducia all’ambiente in vista della seconda parte di stagione, con la squadra chiamata a risalire in classifica rispetto all’attuale ottavo posto, una posizione nettamente al di sotto delle aspettative e degli obiettivi della società.

Un cambio di panchina che i tifosi non si aspettavano e non hanno gradito e che testimonia la mancata progettualità a lungo termine che è stata compiuta quest’estate dopo l’addio di Pioli.

Il mese di gennaio dovrà dare delle risposte importanti con anche la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League in ballo e da centrare anche a causa dell’eventuale introito economico conseguente.

Il mister si dice soddisfatto della prestazione dei suoi

Intanto Sergio Conceiçao ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv al termine della gara in cui ha battuto i bianconeri: “Come ho detto prima della partita non troviamo scuse e mettere dentro tutto il cuore, la voglia e l’ambizione. Alla fine l’abbiamo vinta. Nel primo tempo non tanto bene, nel secondo molto meglio a tutti i livelli“.

In pochi giorni non ha potuto apportare sostanziali cambiamenti rispetto al modo di giocare di Fonseca ma l’atteggiamento è stato positivo e ha premiato con il risultato finale.

Il Milan che deve migliorare nella gestione della partita

Un Milan che ha le carte in regola per puntare in alto: “Qua c’è tanta qualità. La Juve ha qualità individuale e collettiva, ma anche noi. Dovevamo fare a livello di organizzazione quello che avevamo preparato“.

Una critica velata a Fonseca nell’analizzare la partita: “Nel primo tempo mi è sembrato il Milan di qualche settimana fa, con dubbi, con brutto timing in fase difensiva, lenti nella circolazione, pochissima profondità, il centrocampo troppo macchinoso. Abbiamo cambiato all’intervallo e abbiamo cambiato atteggiamento. Abbiamo bisogno di coraggio“.