È scomparso anche in panchina: Ibra lo vende e fa 25 milioni | Soldi freschi per il mercato

Oramai è totalmente fuori dalle gerarchie, verrà sacrificato per far cassa: via da Milano, Ibrahimovic è pronto a piazzarlo

Chiuso un 2024 quasi da incubo per i rossoneri, è iniziato un 2025 straordinario. Il tutto porta un nome, Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição, noto semplicemente come Sergio Conceição, che in una sola settimana ha incredibilmente rivoluzionato il Milan.

È arrivato il 30 Dicembre in un ambiente pervaso dal caos. Era stato appena esonerato Paulo Fonseca in seguito al pareggio contro la Roma di Claudio Ranieri per mancanza di risultati; un fattore che ha pesato moltissimo ai tifosi del Diavolo, continuamente in protesta con la nuova proprietà.

L’ex Porto è arrivato in silenzio ma dimostrando fin da subito il suo carattere. Partiti per Riyad in vista della Supercoppa Italiana ha affrontato due delle squadre più forti d’Italia: la Juventus di Thiago Motta e l’Inter di Simone Inzaghi.

Cosa hanno in comune? Che entrambe sono state battute e che entrambe hanno subito una rimonta. Da 1-0 a 1-2 con i bianconeri e da 2-0 a 3-2 con i nerazzurri. Due sole partite per portare un trofeo a Milanello che mancava dalla vittoria del 19esimo Scudetto.

Nuova era

Oramai è già passata metà annata ma è bastato poco al portoghese per lasciare la sua impronta. È ciò che ha intenzione di fare anche nella seconda parte di stagione con l’auspicio di entare tra le prime 4 ed andare più infondo possibile sia in Coppa Italia che in Champions League.

Un crocevia fondamentale lo rappresenterà la sessione di calciomercato invernale recentemente iniziata. Per raggiungere questi obiettivi la dirigenza è già a lavoro per aumentare la competitività della rosa, così da garantire a Conceição un’ottima base su cui partire.

Sacrificio in programma

Per finanziare il mercato e l’esigenza dei tanti colpi in entrata, sono in programma alcune cessioni. Una su tutte potrebbe essere quella di un difensore, in particolare di un profilo che fu acquistato per esser titolare nella retroguardia rossonera e che ora è sorprendentemente ai margini delle gerarchie.

Parliamo di Strahinja Pavlović, arrivato in estate dal Salisburgo per circa 18 milioni di euro. Inizialmente titolare, è man mano retrocesso per far spazio a Malick Thiaw e Matteo Gabbia, oramai coppia titolarissima. Al duo si aggiunge la ripresa di Fikayo Tomori, che fino a poche settimane fa era considerata la pedina sacrificabile ma che ad oggi, grazie anche alla fiducia del nuovo mister, sembra aver ritrovato la forma di un tempo. L’opzione più plausibile è quella del serbo, che potrebbe essere sacrificato anche se attualmente non c’è molta abbondanza in quel ruolo. Sarà compito della dirigenza valutare ma ciò che è sicuro, è che sia in entrata che in uscita, il Milan sarà uno dei protagonisti di questo calciomercato di Gennaio.