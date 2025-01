Titolo e addio: il rossonero ha postato tutto sui social | Saluto in spogliatoio dopo la festa

Ultimi festeggiamenti con la maglia rossonera: è stato trovato l’accordo, mancano gli ultimi dettagli e cambierà squadra

Sembrava utopia dirlo fino ad una settimana fa ma adesso è realtà: il Milan è sul tetto d’Italia. Dopo un inizio di campionato complicatissimo, il 2025 non poteva iniziare nel migliore dei modi, con la conquista di un trofeo che può ribaltare le sorti della stagione.

Questo improvviso cambio di rotta non può che aver inciso un unico nome: Sergio Conceição. Il mister portoghese è arrivato il 30 Dicembre a Milanello, lavorando in silenzio ma dimostrando fin da subito carattere; un modus operandi che ha immediatamente dato i suoi frutti.

I suoi primi impegni erano tutt’altro che semplici ma li ha affrontati alla grande. Prima la Juventus di Thiago Motta in semifinale, poi l’Inter di Simone Inzaghi, entrambe battute ed entrambe con una straordinaria rimonta.

Con i due successi ottenuti ha consegnato al club l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia. Il Milan ha così raggiunto proprio i nerazzurri nella classifica all-time a quota 8, accorciando sulla Juventus prima in classifica a 9 titoli conquistati.

Nuovo inizio

Terminati i festeggiamenti, bisognerà tornare a lavorare duramente. Queste sono le parole dell’ex Porto nel post partita, con la volontà di non fallire in questa seconda parte di stagione rimanente, dove si decideranno gli esiti di tutte le competizioni.

È stato ben chiaro: bisogna arrivare tra le prime 4. A questo si aggiunge far bene in Coppa Italia, un trofeo che manca dal 2003 e in Champions League, che manca dal 2007. Tanti obiettivi, così come le tante esigenze in rosa, che la dirigenza proverà a colmare in questa sessione di Gennaio.

Addio in programma

Per garantire una rosa ancor più competitiva al mister portoghese c’è assolutamente bisogno di intervenire sul mercato. Sono svariati i profili desiderati, che per essere acquistati richiedono un budget consistente, motivo per cui la dirigenza rossonera starebbe programmando alcune cessioni.

Il nome in cima alla lista è quello di Noah Okafor. Lo svizzero, dopo aver conquistato il posto da titolare ad inizio stagione a causa del periodo complicato vissuto da Rafa Leao, è tornato a fare la riserva, fino a non convincere più i suoi allenatori. Ha dimostrato poca brillantezza, soprattutto dal punto di vista fisico, tanto da far considerare al Milan l’opzione vendita. Su di lui diversi club di Premier League e Bundesliga, anche se l’interesse più concreto c’è stato da parte del Lipsia. La trattativa si baserebbe su una formula di prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro; una cifra che genererebbe una netta plusvalenza a bilancio.