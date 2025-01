Conceicao ha deciso, lo ha già salutato: Premier League per il difensore | “Ormai siamo avversari”

Conceicao ha già preso la sua prima decisione da allenatore del Milan, se ne va un difensore che non è ritenuto degno del suo progetto tecnico

La parentesi di Paulo Fonseca al Milan si è conclusa dopo l’ultima gara del 2024, pareggiata in casa contro la Roma. Nelle ultime 12 gare i rossoneri avevano subito solo una sconfitta e la decisione sarebbe stata presa con largo anticipo dalla dirigenza, insoddisfatta dall’attuale posizionamento in classifica, già distante dalla zona Champions.

Al suo posto è stato scelto Conceicao che riparte dopo l’ultima esperienza alla guida del Porto e fa il proprio debutto in Italia, con l’obiettivo di centrare il pass per gli ottavi di finale di Champions e di agguantare almeno il quarto posto in serie A.

Il tecnico portoghese partirà rispettando le scelte del predecessore per poi fare in fretta le proprie valutazioni e apportare modifiche tattiche e di uomini.

Il mercato di gennaio potrebbe vedere la partenza di un difensore che ha perso il posto da titolare a favore di Mattia Gabbia. Lui è Fikayo Tomori che è finito nel mirino di un club di Premier League che è in emergenza nel reparto arretrato.

Da titolare fisso a seconda linea, ora il difensore è in uscita dal Milan

Il contratto con i rossoneri scade nel 2027 e il valore di mercato è di almeno 25 milioni. Anche la Juventus si sarebbe mossa per un’operazione sulla falsariga di quella che ha consentito a Kalulu di trasferirsi a Torino sul finire della scorsa sessione estiva.

L’ex centrale del Chelsea piace molto al Tottenham che ha bisogno di rinforzare la sua retrogurdia dopo una serie di infortuni. Le difficoltà difensive del Tottenham sono iniziate a dicembre, quando i giocatori chiave Micky van de Ven e Cristian Romero hanno riportato dei problemi muscolari.

Il club inglese ha bisogno di un nuovo centrale, piace il rossonero

Ben Davies, che dovrebbe tornare rapidamente, ha a sua volta subito un altro infortunio, esaurendo ulteriormente il numero di difensori titolari a disposizione. Queste circostanze hanno costretto Postecoglou a fare affidamento su Archie Gray e Radu Dragusin.

I tifosi esortano il presidente Daniel Levy a intervenire nella prossima finestra di trasferimenti di gennaio per salvare la stagione della squadra, e un acquisto per Tomori potrebbe rivelarsi cruciale. Il Tottenham è in corsa per la qualificazione diretta al turno successivo di Europa League e all’11esimo posto in Premier League.