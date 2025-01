Dalla Premier alla strada: “Persi tutti i soldi in una mano” | Il vizio del gioco lo ha distrutto

Il vizio del gioco ha distrutto tutta la sua fortuna guadagnata da calciatore: spezzato il sogno Premier League

Dalle stelle alle stalle, perdendo tutto. È questo purtroppo il destino di molti calciatori che non riescono a gestire la loro fama ed il loro denaro, superando ogni tipo di limite. Ed è ciò che è toccato all’ex calciatore del campionato più seguito al mondo: la Premier League.

Tutto ciò che ha guadagnato durante la sua carriera, nella quale ha vestito le maglie dei migliori club d’Inghilterra, è andato in fumo. Questo perchè quando si ha la possibilità di avere tutto è difficile accontentarsi, a caccia costantemente nuovi stimoli.

Il problema è quando questi non vanno banalmente ricercati nel materiale, bensì nelle dipendenze. La lista dei calciatori, così come di individui famosi che hanno perso le proprie risorse nei vizi del gioco e nella droga, è lunghissima.

Con la loro disponibilità economica è ancor più complicato uscirne, perchè hanno sempre la materia prima, ossia il denaro, per provare nuovamente quella sensazione. Motivo per cui ad oggi sono seguiti da veri professionisti, che li educano finanziariamente e cercano di allontanarli dai vezzi più eccessivi.

Carriera stroncata dal gioco

Parliamo di un atleta che ha accumulato tantissimi debiti di gioco, tanto da esser costantemente sotto l’occhio dei creditori. Una situazione che ha portato inevitabilmente il decadimento della sua carriera, che prometteva benissimo fin dalle giovanili.

Nonostante avesse vestito le maglie dei club più gloriosi della massima serie inglese, aveva un pensiero fisso nella sua mente: il gioco. Per lui, in un modo o nell’altro, la fortuna gli sarebbe girata a favore e lo avrebbe ripagato ma invece non ha fatto altro che distruggersi con le proprie mani.

Debiti elevatissimi

Parliamo di Danny Guthrie, centrocampista inglese che dopo esser cresciuto nel Manchester United e nel Liverpool ha giocato tra Southampton, Bolton, Newcastle, Reading, Fulham e Blackburn. Successivamente abbandonò la sua Nazioane per approdare nel Mitra Kukar, per poi avere una breve apparizione nel Wasall ed appendere gli scarpini al chiodo nel Fram Reykjavìk.

Le ultime notizie raccontano che abbia avuto un prestito da un amico e che abbia venduto una casa per saldare parte dei suoi debiti. L’ultima sua apparizione in un tribunale risale nella Contea di Stoke, dove ha ricevuto un’ingiunzione di 6 anni, fino a maggio 2028. Ciò significa che non può avere più di 500£ in prestito senza dichiarare il suo stato di bancarotta, ha un limite oltre il quale non può prelevare e svolgere qualsiasi tipo di attività imprenditoriale. Una situazione davvero critica, per uno dei tanti che si è fatto sopraffare dai vizi.