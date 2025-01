100 milioni sul piatto: è l’affare del mese | Arriva subito per salvare la panchina al mister

La panchina di uno dei club più gloriosi di sempre è a rischio: colpo da 100 milioni per salvare l’allenatore

Non tutti i club riescono a rimanere ad un livello top nel corso degli anni. Anzi, è praticamente impossibile che non trascorrano periodi bui nella loro storia, nei quali bisogna solamente riprogrammare i propri piani e lavorare per ritornare quanto prima ai vertici.

Non è sempre però così semplice farlo, soprattutto se si parla delle migliori società al mondo. Quando si vincono tanti trofei per molti anni e si è sempre sulla cresta dell’onda, è complicato far fronte a tutte le pressioni alle quali si è soggetti, soprattutto da parte dei tifosi, che vogliono rivedere la propria squadre del cuore in auge quanto prima.

È ciò che sta succedendo al Manchester United, club che entra di diritto nella top 5 dei più gloriosi della storia del calcio. Ha dominato per decenni sia in Europa che in patria ma sono anni che fa enormemente fatica a costruire un progetto vincente.

L’attuale situazione dei Red Devils è estremamente critica. Continuano a cambiare costantemente allenatori, acquistare calciatori per centinaia di milioni di euro ma la situazione non cambia. I risultati non arrivano ed i tifosi sono oramai stanchi di attendere.

Situazione attuale

Ogni stagione che passa, nonostante spendano cifre elevatissime durante le sessioni di calciomercato, si registrano record negativi. Attualmente è qualificata al terzo turno di FA Cup, è settima nel girone unico dell’Europa League e 14esima in Premier League.

Una situazione disastrosa, inaspettata dopo l’arrivo di Rùben Amorim in panchina in seguito all’esonero di Erik Ten Hag. L’arrivo del portoghese, che per amore dello United ha lasciato uno Sporting Lisbona in forma smagliante, non ha cambiato le sorti delle stagioni ma peggiorate: è crisi totale.

Colpo da 100 milioni

Le sue dichiarazioni ne sono la prova: “Penso che la squadra non stia migliorando. È un po’ persa in questo momento. È un po’ imbarazzante essere l’allenatore del Manchester United e perdere un sacco di partite, ma dobbiamo affrontare i momenti difficili come nella vita di tutti. Penso che la gente sia stanca di scuse in questo club. Penso che il nostro club abbia bisogno di uno shock e dobbiamo capirlo”.

Secondo quanto riportato da The Star, per provare a salvare la stagione, la dirigenza è pronta ad accontentare la sua richiesta con un colpo da 100 milioni di euro. Amorim ha espressamente richiesto Victor Gyokeres, miglior goleador del 2024 con 62 reti in 63 partite, la cui clausola contrattuale si aggira intorno a quella cifra. Un acquisto che sarebbe finalizzato dalle tante cessioni in programma, come quelle di Zirkzee e Rashford, e che ricomporrebbe una coppia letale che aveva fatto innamorare i tifosi dei Leões.