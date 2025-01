Il Tottenham manda gli agenti a Milano: firma in giornata | Plusvalenza totale Inter

Il Tottenham ha affondato il colpo, è in procinto di atterrare a Milano: è pronto a chiudere la trattativa con l’Inter

Mentre il 2024 è stato un anno da sogno, pieno di successi e soddisfazioni, il 2025 non poteva iniziare nel peggiore dei modi per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha fallita l’occasione di scrivere un record nella storia del calcio italiano: vincere 4 Supercoppe Italiane consecutivamente.

Sarebbe stato anche un primato per Simone Inzaghi, che con la vittoria della competizione sarebbe divenuto l’allenatore con più trofei della storia dei nerazzurri. Sarebbe salito a quota 7, raggiungendo in classifica Roberto Mancini e Helenio Herrera.

Il sogno si è interrotto proprio contro una delle squadre che aveva battuto nelle precedenti edizioni. Parliamo ovviamente del Milan di Sèrgio Conceição, che ha spazzato via tutti i pronosticiche lo davano per sconfitto, alzando il trofeo nella finale.

L’allenatore portoghese ha rivitalizzato la squadra rossonera in una sola settimana. Grazie a questa conquista il Diavolo sale ad 8 Supercoppe Italiane vinte nella sua storia, raggiungendo proprio l’Inter, ancora a –1 dalla capolista Juventus.

Riprendersi immediatamente

Come detto da Inzaghi nel post partita, è una sconfitta che fa male, ma non bisogna perdersi d’animo. Non fa mai piacere perdere un Derby di Milano, nè un trofeo, nè tantomeno subire una clamorosa rimonta da 2-0 a 2-3 ma la stagione è ancora lunga.

C’è da pensare alle altre competizioni, con l’obiettivo di andare infondo ad ognuna quanto più possibile. C’è il campionato, cercando di uscirne vincitori dall’asprissima lotta con Atalanta e Napoli, la Champions League, rivendicando la finale persa nel 2023 e la Coppa Italia, persa agli ottavi di finale nella scorsa stagione.

Spazio al mercato

Ritrovandoci a Gennaio, non può che non essere dedicato del tempo anche alla sessione di calciomercato invernale, che da quest’anno sarà prolungata con scadenza al 2 Febbraio. L’Inter difficilmente si muoverà in entrata data la completezza della rosa ma potrebbe farlo in uscita, con un profilo attenzionato da molti top club europei.

Si tratta di Davide Frattesi, che nonostante abbia dimostrato di meritare una maglia da titolare, non riesce ad avere il minutaggio desiderato. Una situazione che lo sta man mano portando a considerare una nuova esperienza, con il Tottenham in forte pressing su di lui. La cifra di vendita si aggira sui 40 milioni di euro, abbordabile per le tasche degli Spurs, che cercano un colpo rivoluzionario in inverno per salvare una stagione fino ad ora estremamente deludente.