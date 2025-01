Marotta si consola: il difensore arriva dal Real | Regalo a Inzaghi per lo Scudetto

Dopo la delusione in Supercoppa, l’Inter pensa al campionato e si prepara al girone di ritorno con un nuovo innesto in difesa, Marotta sta per definire l’accordo

Non sarà facile smaltire la delusione per la rimonta subita nella finale di Supercoppa Italiana. L’Inter poteva battere il record di quattro successi consecutivi nella competizione che si è svolta in Arabia ma si è dovuta arrendere al Milan che diventa la bestia nera di questa stagione per i nerazzurri, con la seconda vittoria di fila dopo quella in campionato.

Inter che si era portata sul doppio vantaggio grazie a capitan Lautaro Martinez e al contropiede finalizzato da Taremi a inizio ripresa ma la reazione dei cugini del Milan è stata da grande squadra ed è stata capitalizzata dal tocco sotto porta nei minuti di recupero di Tammy Abraham.

Un passo falso che non vanifica l’ottimo rendimento degli uomini di Inzaghi che sono in corsa per lo Scudetto e a un passo dal passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League, due fronti in cui l’obiettivo è quello di arrivare in fondo e lottare per il titolo.

Un compito che potrebbe essere agevolato dal lavoro del presidente e direttore sportivo Beppe Marotta che sta per regalare al proprio mister un nuovo tassello che potrebbe risultare decisivo nelle rotazioni e gettare un seme per il futuro del club.

Le nuove direttive degli Oaktree, come cambia il mercato in casa Inter

I nuovi proprietari, gli americani Oaktree, hanno fatto presente alla dirigenza di voler attuare un progressivo ricambio generazionale all’interno dello spogliatoio, con investimenti mirati su profili di prospettiva, scommesse da valorizzare al massimo e far crescere ad Appiano Gentile.

In tal senso va visto l’innesto di Tomas Palacios nella sessione di mercato estiva, un centrale tra i più promettenti del Sudamerica e conteso dai top club europei. Ma non finisce qua, la difesa sta per essere puntellata con un altro giovane talento.

L’Inter sta per chiudere per il centrale del Real, blindata la difesa

Con de Vrji e Acerbi che lasceranno l’Inter a fine stagione, dato il contratto in scadenza, Marotta pensa a sostituti di livello e uno di questi è Juma Bah, centrale della Sierra Leone affermatosi al Real Valladolid a soli 18 anni.

In Spagna si parla benissimo di lui e Marotta difficilmente sbaglia un’operazione in entrata. I tifosi nerazzurri continuano a dare fiducia al proprio top player.