Cardinale fa pace con i tifosi: finita la contestazione, arriva la stella del PSG

Tra Gerry Cardinale e i tifosi del Milan è pace fatta, nuovo allenatore e nuovo innesto direttamente da Parigi, con loro si punta al quarto posto

Dopo il pari nell’ultima gara del 2024 contro la Roma, il Milan ha deciso di esonerare Paulo Fonseca. Il mister paga l’ottavo posto momentaneo in classifica, con la zona Champions distante otto lunghezze, pur con una partita in meno da recuperare. La società ha affidato la squadra a un altro portoghese come Sérgio Conceição, reduce dalla parentesi al Porto.

I tifosi hanno contestato la dirigenza nell’ultimo periodo, con una contestazione dopo un altro pareggio casalingo, quello contro il Genoa, indirizzando nei loro confronti la responsabilità di un’assenza ingiustificata in un periodo non esaltante in termini di risultati.

Fonseca era stato difeso dalla curva che aveva scaricato la propria frustrazione sui vertici del club ma le cose potrebbero cambiare nel mese di gennaio. Il nuovo allenatore dovrà subire la sua nella Supercoppa Italiana, con la semifinale del 3 che vedrà i rossoneri affrontare la Juventus.

Non dovrebbero esserci notevoli stravolgimenti nell’undici titolare dato il poco tempo a disposizione per capire quali siano i profili più funzionali per esprimere al meglio il proprio credo calcistico ma la finestra invernale potrebbe portare forze fresche all’interno dello spogliatoio.

I movimenti del Milan sul mercato

Le priorità sono l’innesto di un esterno e di un centrocampista che possa far rifiatare la coppia titolare composta da Fofana e da Reijnders, alzato più vicino all’area di rigore nelle ultime partite per valorizzarne la capacità di inserimento.

Un’occasione potrebbe presentarsi da Parigi, con il club guidato da Luis Enrique che ha messo ai margini del progetto un giocatore di caratura internazionale e che potrebbe approdare in Italia con la formula del prestito, per avere un maggiore spazio che non ha nella Capitale francese.

Piace un talento del Psg, può arrivare in prestito

Lui è Kolo Muani, attaccante 26enne che percepisce quattro milioni di euro come stipendio e che rappresenta un tipo di giocatore funzionale ai rossoneri sia per la sua propensione alla rete che per la duttilità, riuscendo con efficacia a essere pericoloso sia come seconda punta che come esterno.

Un acquisto che potrebbe risanare le crepe sempre più evidenti tra Gerry Cardinale e una tifoseria che si aspetta maggiori investimenti e vicinanza nei confronti di un club storico e glorioso come quello rossonero.