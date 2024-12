Conceicao se lo porta subito al Milan: la stella del Porto sbarca in Italia | Affare chiuso

È arrivato da pochissimo ma già si nota la sua impronta: Conceição sceglie il primo acquisto, dal Porto al Milan

Si vociferava nelle scorse ore che in caso di mancata vittoria la sua avventura sulla panchina del Diavolo terminasse, e così è stato. Paulo Fonseca, come da comunicato ufficiale del club rossonero, non è più l’allenatore del Milan.

La gara contro la Roma di Claudio Ranieri, valevole per la 18esima giornata di Serie A, è stata fatale. Tante occasioni da ambo le parti ed il punteggio terminato per 1-1. Un pareggio non gradito dalla società, che non ha esitato poco dopo il fischio finale ad esonerarlo.

Il rapporto tra il portoghese e la squadra 7 volte Campione d’Europa non è mai decollato. Non c’è mai stato quel feeling che gli avrebbe permesso di iniziare un nuovo ciclo, a partire dai giocatori stessi, con i quali non è riuscito a creare un buon rapporto.

La vittoria nel Derby della Madonnina contro l’Inter e lo schiacciante successo al Bernabeu contro il Real Madrid sono state soltanto un’illusione. A metà stagione i rossoneri sono nei guai, ed ora tocca a Conceição risollevare l’ambiente.

Nuovo allenatore

L’ex Porto era già uno dei principali candidati per l’estate. Per la felicità dei tifosi del Milan è arrivato, anche se con 6 mesi di ritardo. È già atterrato a Linate ed arrivato a Milanello, pronto a preparare la squadra in vista del match di Supercoppa contro la Juventus.

Un vero e proprio scherzo del destino. Il primo match contro suo figlio, titolarissimo nella squadra di Thiago Motta. Chissà se l’allenatore portoghese riuscirà a condurre i rossoneri al loro primo trofeo stagionale, ciò che è certo è che interverrà sul mercato per rinforzare la squadra, per cercare di rimettersi in carreggiata per lo Scudetto.

Tanto da fare

Per quanto dimostrato dai rossoneri da inizio stagione, c’è tanto da fare. Sono ancora in corsa per la Coppa Italia ed hanno ottenuto discreti risultati in Champions League ma l’ottavo posto in campionato non è un risultato accettabile.L’ex calciatore di Lazio e Inter ritiene sia necessario intervenire in tutti i reparti, con il fine di creare una rosa più competitiva migliorandola sia negli 11 titolari che nei sostituti.

Sono tanti i nomi scritti sulla lista ma Conceição vorrebbe portare un suo ex Porto, seguito da tanti top club europei. Parliamo di Alan Varela, 22enne mediano, ruolo su cui il Milan dovrebbe intervenire per avere un maggiore equilibrio. Nel suo contratto coi Dragoes c’è una clausola di risoluzione di poco oltre i 70 milioni di euro, una cifra da capogiro. La società portoghese sembrerebbe disposta a trattare ma il Diavolo dovrà essere pronta a spendere cifre importanti a Gennaio se è davvero intenzionata a fare il salto di qualità e riaccendere le speranze di questa stagione.