Ibra distrugge Giuntoli | Preso il difensore bianconero: Cardinale mette finalmente i soldi

Cardinale non bada a spese ed accontenta il nuovo allenatore: Ibrahimovic brucia la concorenza ed acquista il top player a difesa

Il pareggio contro la Roma è stato fatale. Paulo Fonseca è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore del Milan, lasciando i rossoneri all’ottavo posto in classifica, ai quarti di Coppa Italia e in coda per accedere alle fasi ad eliminazioni diretta della Champions League.

Siamo oramai a metà stagione e l’obiettivo Scudetto sembra oramai essere sfumato. Troppo gap dalle prime in classifica, con il rischio di non accedere nemmeno tra le prime 4 e perdere la possibilità di far parte della prossima edizione.

Al suo posto un altro portoghese ed uno dei candidati in estate, Sèrgio Conceiçao. L’ex Porto non ha esitato ad accettare la chiamata del Diavolo rispondendo immediatamente presente, pur essendo consapevole della situazione in cui si ritrova il club.

Dati gli scarsi risultati e l’assenza in certi casi della dirigenza e della proprietà statunitense, tra loro ed i tifosi è totale rottura. Sarà compito dell’ex calciatore di Parma, Inter e Lazio ricucire il rapporto e riportare i rossoneri ai vertici, come erano abituati nell’era Berlusconi.

Rinforzare la rosa

Il nuovo allenatore approfitterà della sessione di calciomercato invernale in arrivo per rinforzare la squadra. Tra i ruoli su cui intervenire c’è il centrocampo, con il bisogno di acquistare un sostituto di Fofana e/o un titolare che lo affianchi e la difesa, tra le note dolenti di questa stagione.

Probabilmente cambieranno le gerarchie, soprattutto se arriverà il nuovo acquisto in programma. Si tratta di un calciatore che milita nella Liga Portugal, attenzionato anche dalla Juventus di Thiago Motta che cerca un difensore data l’indisponibilità di Bremer e Cabal e con Danilo fuori rosa.

Soffiato alla rivale

È seguito da tempo da Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Vecchia Signora. Parliamo di Antonio Silva, classe 2003, per il quale gli As Águias hanno già rifiutato un’offerta di 35 milioni di euro complessivi, basata su un pagamento di 5 milioni di euro iniziali più 30 per il diritto di riscatto.

L’unica modalità di cessione accettata dal club portoghese è il pagamento della clausola o di una cifra vicina, come ribadito dall’allenatore Bruno Lage con parole più che chiare: “Ci vuole il portafoglio pieno”. Il prezzo si aggira dunque sui 70 milioni di euro, una cifra altissima che però Cardinale sembrerebbe convinto ad investire su suggerimento di Zlatan Ibrahimovic. Una spesa che permetterebbe al Milan sistemare una volta per tutte il reparto difensivo, battendo la concorrenza dei rivali.