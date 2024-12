Il nerazzurro ha detto ok: cessione al Manchester United | Finisce la telenovela

Arriva l’assalto dalla Premier League, la favola in nerazzurro è finita: è tutto fatto per il suo passaggio al Manchester United

Sono terminate le feste natalizie e prima dell’arrivo del nuovo anno c’è spazio per un’altra giornata di campionato. La Serie A ritorna con la 18esima, a –1 dall’esatta metà del girone, dove si scoprirà chi si laureerà campione d’Inverno.

Si aprirà con Empoli-Genoa e Parma Monza e terminerà con Bologna-Hellas Verona ma c’è ansia per i tanti big match in programma. Il Milan affronterà la Roma, entrambe in cerca di punti, la Juventus troverà come avversaria la Fiorentina e l’Atalanta giocherà contro la Lazio per confermare la vetta.

Sono partite che si riveleranno cruciali per le sorti della classifica, una delle più combattute degli ultimi anni. Tante squadre in pochissimi punti, in un torneo per il quale ad oggi è praticamente impossibile pronosticare il vincitore.

Mentre la scorsa stagione era abbastanza chiaro chi alzasse la coppa, quest’anno sono tante le contendenti. Sarà un testa a testa tra più club fino alla 38esima giornata in quella che ad oggi è la lega più competitiva al mondo tra le top 5 europee.

Fase cruciale

Manca ancora molto tempo e la situazione può cambiare da un momento all’altro. Ci sono molti fattori che possono influenzare il rendimento di una squadra, tra cui gli infortuni, che possono danneggiare una rosa e la sessione di calciomercato invernale in arrivo.

Da quest’anno sarà aperta dal 2 Gennaio al 2 Febbraio, un mese intenso in cui i dirigenti lavoreranno per perfezionare le proprie squadre. Potranno subire importanti cambiamenti, sia in entrata che in uscita; una vera e propria fase cruciale della stagione.

Top player alle porte

Chi potrebbe uscirne in condizioni peggiori da questo calciomercato è proprio Gian Piero Gasperini. L’allenatore della Dea, squadra che è diventata oramai una big europea, potrebbe dover esser costretta a lasciar partire uno dei suoi gioielli a causa di un’offerta irrinunciabile. Si tratta di Ederson, motore e punto di riferimento del centrocampo nerazzurro, che in coppia con Martin De Roon forma una delle coppie migliori del campionato.

Il valore del brasiliano è aumentato esponenzialmente da quando è atterrato a Bergamo. Le sue prestazioni hanno fatto il giro d’Europa, tanto da esser stato segnato in cima alla lista di uno dei club più gloriosi della storia del calcio, il Manchester United. Anche Ruben Amorim è stregato dalle sue abilità e lo riterrebbe il profilo ideale per sostituire Casemiro, la cui avventura in Inghilterra è oramai giunta al capolinea. Si parlerebbe di circa 70 milioni di euro, cifra che i Red Devils sarebbero disposti a spendere ma che l’Atalanta sarebbe restia ad accettare a Gennaio. Si attendono novità ma il pressing è sempre più forte, con l’obiettivo di far cadere quanto prima il muro nerazzurro.