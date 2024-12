Chiesa è volato a Milano: finalmente torna in Italia | Firma entro dicembre

La trattativa è in fase avanzata, mancano solamente gli ultimi dettagli: Federico Chiesa torna in Italia, firma per una squadra milanese

Dall’essere la stella di Euro 2020 con la sua Nazionale ad andare nel dimenticatoio. Questa è in breve la storia di Federico Chiesa, uno dei migliori talenti italiani dell’ultima generazione, che però non è riuscito a riprendersi appieno dal suo infortunio al ginocchio.

Da quel momento non è riuscito ad essere più lo stesso neanche con la maglia della Juventus, squadra in cui si è fatto maggiormente notare. Nonostante gli ottimi rapporti il club ha deciso di cederlo in estate al Liverpool, per soli 15 milioni di euro, una scelta inizialmente contestata ma che ad oggi dimostra il suo fondo di verità.

Il classe 1997 non è ancora entrato in condizione, eppure siamo già a metà stagione. Dopo un’assenza dai campi di circa 3 mesi è stato finalmente schierato da Arne Slot ma è ancor lontano dalla sua miglior versione, che i Reds aspettano di vedere quanto prima ma non all’infinito.

Complice anche l’enorme concorrenza che c’è in quei ruoli e lo straordinario rendimento della squadra 6 volte Campione d’Europa, Chiesa non trova mai spazio. Motivo per cui starebbe pensando di cambiare aria e di ritornare in patria, da dove tutto è iniziato.

Fare la differenza

Vuole tornare ad essere quel calciatore che faceva la differenza, sia con il club che con la Nazionale. Ci sarebbero tante società nella nostra Serie A davvero interessate a lui e pronte a rilanciarlo, perchè non è al massimo fisicamente ma il suo talento ed il suo potenziale l’ha sempre dimostrato.

È stato spesso accostato al Napoli di Antonio Conte e alla Roma di Claudio Ranieri ma negli ultimi giorni circola l’opzione Milano. Nello specifico ci sarebbe l’Inter di Simone Inzaghi, una pista da seguire con molta attenzione e che potrebbe trovare concretezza nella sessione di calciomercato in arrivo.

Doppio colpo di mercato

Come riporta Calciomercato.it, le probabilità che atterri nella Milano nerazzurra sono alte. Con soli 78 minuti giocati in tutte le competizioni la cifra dell’operazione si aggirerebbe intorno al prezzo di acquisto pagato in estate, che l’Inter sarebbe più che disposta a spendere per aggregarlo alla propria rosa.

Avere Federico Chiesa a disposizione, implica avere un jolly. È un calciatore che può giocare in tutti i ruoli d’attacco, dando la possibilità al mister di variare la formazione schierata. Può agire sia da vice Lautaro che come esterno offensivo tutta fascia, facendo riposare Dumfries e arretrando Darmian, una mossa che permetterebbe di risolvere la momentanea emergenza in difesa dato i forfait di Acerbi e Pavard.